Aliados nocturnos: por qué ver murciélagos en tu hogar es una excelente señal

Muchos temen a los murciélagos cuando aparecen en el jardín. Sin embargo, lejos de todos los mitos estos mamíferos en el hogar son un indicador de salud ambiental y un beneficio directo para la calidad de vida de las personas.

Los murciélagos cuando están en el jardín es porque el hogar les resulta un restaurante de primera clase. Estos animales patrullan buscando insectos nocturnos. Al verlos con frecuencia significa que el entorno es un ecosistema funcional que ofrece refugio y sobre todo una fuente abundante de alimento.

Significado y beneficios de tener murciélagos Tener murciélagos en el jardín es como tener un sistema de seguridad ambiental gratuito. Un solo ejemplar puede ingerir miles de insectos. Son la mejor barrera contra los mosquitos aunque muchos no lo crean. Por su voracidad se vuelve menos necesario el uso de espirales, pesticidas químicos o tabletas.

Los murciélagos tienen una función importante en el jardín. Fuente: IA Gemini. Por otra parte, su presencia confirma que la cadena alimenticia local sigue activa manteniendo a raya las plagas que afectan a las plantas.

Desmitificando Algunos señalan que los murciélagos se enredan en el pelo y eso es falso porque tienen un sistema de ecolocalización muy preciso que pueden esquivar el cabello humano en pleno vuelo.