Relax: los 3 parques termales en Brasil que son ideales para jubilados y niños

Todos ofrecen un ambiente seguro y divertido para que grandes y chicos puedan tener una experiencia única.

Relajarse puede ser difícil en marzo, pero no lo suficiente si se encuentra el parque termal correcto. Estos rincones mezclan un entorno de relax con aguas termales, juegos acuáticos, seguridad y ambiente familiar, que son ideales para despejarse del estrés y olvidarse de las responsabilidades por un rato.

Brasil cuenta con una amplia variedad de parques termales con comodidades similares a los argentinos y que funcionan durante todo el año. En ellos se ofrece una experiencia segura para que tanto adultos como niños puedan disfrutar de aguas calientes con minerales que son esenciales para la salud y la relajación.

Termas de Piratuba brasil Termas de Piratuba en Brasil. Termas de Piratuba. ¿Cuáles parques visitar y por qué? Termas de Piratuba está ubicado en Santa Catarina y guarda un gran parecido con el Parque termal Federación de Argentina. Tiene diferentes piscinas: al aire libre, cubiertas, con hidromasaje y toboganes, y se encuentra en una ciudad pequeña y segura, rodeada por hoteles.

Caldas Novas y Río Quente en Goiás. En comparación con Termas de Piratuba, este parque es más extenso y es conocido como uno de los complejos hidrotermales más grande del mundo. Cerca se ubica Hot Park, un parque acuático de aguas calientes con ríos rápidos y una playa con olas cálidas.