Padres intentando sobrevivir en esta comedia de Netflix que te hará reír sin parar

Netflix sigue sorprendiendo con el contenido de su catálogo. Aquí te recomendamos una película de comedia para mayores de 18 años.

Para los amantes de la comedia, aquí les recomendamos una estadounidense que está en Netflix: Papás a la antigua (Old Dads). La película marca el debut como director de Bill Burr, quien también coescribió el guion y protagoniza la historia. Junto a él actúan Bobby Cannavale y Bokeem Woodbine.

La trama sigue a tres amigos de mediana edad que vendieron su negocio de camisetas deportivas. Pronto descubren que el mundo cambió mucho desde que comenzaron su proyecto. Ahora deben adaptarse a nuevas reglas, un entorno laboral moderno y la crianza de sus hijos en una sociedad diferente.

La película juega con el choque generacional, mostrando cómo las personas mayores perciben el mundo actual. A través del humor, se refleja la frustración y los malentendidos que surgen en esos contextos. El reparto incluye también a Katie Aselton, Reign Edwards y Rachael Harris.

La historia es fácil de seguir y permite reírse de las diferencias entre generaciones. Es ideal para quienes buscan una película divertida sin demasiada complejidad. Tiene una duración de 104 minutos y está recomendada para mayores de 18 años.

Bill Burr nació el 10 de junio de 1968 en Canton, Massachusetts, Estados Unidos. Desde joven le gustaba hacer reír a la gente y empezó a hacer standup comedy a los 23 años. Con el tiempo se trasladó a Nueva York para trabajar más en comedia y apareció en varios programas de televisión y especiales de comedia durante el 2000.