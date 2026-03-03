Andrea del Boca y la polémica por explotación infantil en TV

Andrea del Boca volvió a la televisión con su participación en Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, su historia con la pantalla chica empezó muchísimo antes. Fue una de las niñas prodigio más recordadas de la TV argentina y alcanzó fama internacional cuando todavía estaba en la escuela primaria.

A los 7 años protagonizó Papá Corazón, una telenovela escrita por Abel Santa Cruz y dirigida por Alejandro Doria, el mismo realizador que años más tarde llevaría al cine Esperando la carroza. El ciclo se estrenó en 1973 y marcó un antes y un después en la ficción local. Andrea interpretó a Pinina, una niña huérfana.

Andrea Del Boca Andrea Del Boca en Papá corazón. Volver Su llegada a la televisión no fue casual. Es hija de Nicolás del Boca, pionero del medio. Él comenzó como tiracables y camarógrafo en los inicios de Canal 7, en 1951, cuando la televisión argentina daba sus primeros pasos. Andrea creció en estudios y sets de grabación, en un ambiente donde el trabajo artístico formaba parte de la vida cotidiana.

El fenómeno de Papá Corazón no estuvo exento de polémicas. En aquel momento surgieron acusaciones de explotación infantil contra la familia y contra Canal 13, emisora donde se transmitía el ciclo. Se cuestionaba que la pequeña actriz no llevaba una vida acorde a su edad y que el tono dramático del programa hacía sufrir a los chicos. Incluso circuló el rumor de que tantas lágrimas habían provocado la muerte de una televidente, algo que nunca fue comprobado.

En la ficción, Pinina hablaba con su madre fallecida, que aparecía como un ángel para aconsejarla y acompañarla desde un rincón del colegio religioso donde vivía como pupila.