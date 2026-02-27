¿Reemplazo en puerta? Andrea del Boca podría ser reemplazada por una figura estelar en Gran Hermano

Ángel de Brito aseguró en LAM que una estrella recibió el llamado de Telefe y podría sustituir a la actriz en el reality.

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada no deja de generar comentarios, tanto por su rol dentro de la casa como por las condiciones en las que habría aceptado sumarse al reality. En las últimas horas, se sumó un nuevo dato que puso su continuidad en el centro del debate.

En LAM, Ángel de Brito deslizó una versión que llamó la atención sobre el futuro de la actriz en el programa. "Dudan de la continuidad de Andrea", lanzó el conductor.

Andrea del Boca- Portada La actriz ha sido el tema de la semana. Foto: prensa Telefe. Según detalló el periodista, existiría un entendimiento previo entre la actriz y la producción respecto del tiempo de permanencia en el ciclo: "El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda".

El comunicador remarcó que esa condición no formaría parte de un contrato formal, sino que habría surgido de una conversación particular. "No está en el contrato. Es algo que ella charló", continuó el periodista tras bromear que la actriz había dejado en claro que abandonaría la casa a las cuatro semanas.

angel de brito Ángel de Brito aseguró en LAM que la artista podría ser reemplazada. A la discusión se sumó Carolina Molinari, quien cuestionó las diferencias económicas entre la actriz y el resto de los participantes. Según se informó en el programa, Del Boca percibiría $6.000.000 por semana, una cifra muy superior a la de los demás concursantes, que rondaría los $160.000 en el mismo período.