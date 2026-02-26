El conductor no tuvo piedad al opinar sobre la llegada de la actriz a la casa más famosa del país. En una nota, reflotó el escándalo de los fondos públicos y cuestionó su pasado político.

La incorporación de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo. Mientras algunos celebran el regreso de la actriz a la pantalla, otros no perdonan su historial político y judicial. Quien alzó la voz sin filtros fue Baby Etchecopar, dejando en claro que no le convence esta nueva faceta de la artista.

En un móvil para Intrusos (América TV), el conductor fue consultado sobre las verdaderas intenciones de Del Boca al encerrarse en el reality. Lejos de ser diplomático, Baby disparó sin escatimar en palabras.

"Me da vergüenza" Embed - Baby Etchecopar fulminó a Andrea del Boca tras su entrada a Gran Hermano y reflotó su pasado: "Explicarnos..." Ante la teoría de que la actriz aceptó el desafío para acercarse nuevamente al público y mejorar su reputación, Etchecopar apeló a la ironía y lanzó una de sus frases más picantes: “Dicen que es para limpiar su imagen, pero tiene que entrar con dos baldes de detergente para hacerlo. Tiene que explicarnos qué pasó con la miniserie del canal”, sentenció, recordando la polémica por los fondos millonarios otorgados por el Estado para la novela Mamá Corazón, que nunca salió al aire.

"La gente no es boluda. La gente es boluda una vez, puede ser dos, pero tres, no. Ya creo que Del Boca mostró la cara." El cronista indagó sobre si esta altísima exposición en el prime time de Telefe podría llegar a perjudicarla aún más, a lo que el periodista respondió de manera categórica, asegurando que el daño a su imagen pública ya está hecho y es irreversible.

Con la mira en la Justicia Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada Andrea del Boca es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. Baby también dejó en claro que la situación actual de la actriz no le genera ningún tipo de empatía. “La verdad que no me da lástima. Me da lástima la gente que va porque necesita guita, pero ella no me da lástima para nada. Lo que sí es que el que las hace, las paga”, arremetió.