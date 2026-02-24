Guillermo Francella, muy cerca de la exesposa de un reconocido periodista: quién es la mujer en cuestión

El mundo del espectáculo argentino sumó un nuevo y sorprendente capítulo este último fin de semana. Lo que comenzó como una clásica celebración entre amigos y figuras de los medios terminó convirtiéndose en el escenario de un inesperado acercamiento que ya acapara toda la atención de la prensa.

El protagonista de esta historia, Guillermo Francella , fue visto compartiendo un momento de gran complicidad con la abogada Elba Marcovecchio , reconocida por su trayectoria y por haber sido la esposa del emblemático periodista Jorge Lanata.

El cruce entre el actor y la letrada no pasó desapercibido para los atentos ojos de los periodistas presentes en el evento. Según trascendió en LAM (América TV), el encuentro tuvo características que rápidamente encendieron las alarmas de un posible romance.

Embed - Guillermo Francella, muy cerca de la exesposa de un reconocido periodista: de quien se trata

Testigos aseguran que mantuvieron una charla a solas durante aproximadamente quince minutos, situándose a escasos centímetros de distancia, en una actitud que muchos describieron como "carita con carita".

Quienes presenciaron la escena destacaron que no se trató de una conversación formal, sino de un intercambio lleno de gestos y miradas cómplices que sugieren un evidente "chichoneo". Dado que Francella se encuentra actualmente separado, el acercamiento generó un revuelo inmediato.

Aunque algunos panelistas bromearon con la posibilidad de que Marcovecchio lo estuviera asesorando legalmente, la química observada por los presentes pareció indicar algo mucho más personal que profesional.

guillermo francella Francella en el cumpleaños de Etchecopar. IG @matias.patanian

Este inesperado cara a cara tuvo lugar en un contexto inmejorable: la fiesta de cumpleaños de Baby Etchecopar. Aunque el conductor de Basta Baby nació el 16 de febrero, decidió trasladar los festejos al sábado para celebrar junto a su círculo más íntimo. Antes de protagonizar el rumor de la noche, Francella se mostró muy relajado, bromeando con los mozos y ayudando activamente en el momento de cortar la torta para que todos los invitados recibieran su porción.