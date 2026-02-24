¿Ingreso polémico? Andrea del Boca debutó en Gran Hermano y ya enfrenta una fuerte acusación

En pleno estreno del reality, trascendió un dato inesperado sobre del Boca que la dejó en el centro de la polémica.

Andrea del Boca es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Este lunes 23 de febrero comenzó Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe. La decimotercera temporada del reality regresó renovada a la televisión tras su última edición, que finalizó en junio de 2025. En la gala de estreno fueron presentados los primeros 18 participantes, mientras que este martes se dará a conocer al resto de los concursantes.

Famosos e influencers integran esta nueva apuesta y una de las grandes sorpresas fue la incorporación de Andrea del Boca. Las redes sociales estallaron cuando la reconocida actriz cruzó la puerta de "la casa más famosa del mundo".

Así fue la presentación de Andrea del Boca para Gran Hermano Generación Dorada Andrea del Boca abrió la casa de Gran Hermano 2026 y se mostró emocionada: las fotos del momento Durante su presentación, la artista expresó: "Lo que más me gusta es jugar, por eso estoy acá, para venir a jugar. Eso es GH para mí".

Sin embargo, en pleno estreno surgió un detalle que encendió la polémica. Mariano de la Canal reveló en su cuenta de X (@marianocanalok) el supuesto acuerdo que habría hecho la actriz para sumarse al reality.