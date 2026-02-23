Presenta:

Mdz Show

|

Andrea del Boca

Andrea del Boca abrió la casa de Gran Hermano 2026 y se mostró emocionada: las fotos del momento

La Generación Dorada llegó con nostalgia y grandes sorpresas. Con 25 años de un formato exitoso, la nueva temporada se inaugura con la actriz.

Julieta Navarro

La actriz es la primera en abrir la casa.

Telefe Prensa

Gran Hermano Generación Dorada es una realidad. Dando inicio a los treinta minutos de las 22 horas, el reality más famoso del país se dispone a inaugurar una nueva temporada. Con personajes nostálgicos, famosos, mediáticos y caras nuevas; Santiago del Moro como conductor y un panel de críticos que dispondrán el filo de sus lenguas para los próximos meses.

Con una presentación que se llevó todas las luces, el mítico conductor se preparó para hacer la gran introducción de las personas que acompañarán al canal de las tres pelotitas. Sin perder el tiempo, dio la bienvenida a Andrea del Boca.

Una presentación con todas las letras

Con una gran descripción de si misma y considerándose competitiva, ingresó a la casa. "Mi objetivo es ganar", terminó su apertura y prosiguió a encontrarse con del Moro en el estudio.

andrea del boca en estudio
Previo al ingreso.

Un primer encuentro con la casa

Con una calurosa despedida de sus familiares y una valija amarilla (color característico de esta temporada), la actriz se dispuso a viajar a la casa más prestigiosa del país. Con una canción de Sergio Denis, la colorada no perdió tiempo y llegó a las instalaciones de Big Brother.

Con gran curiosidad, la mujer agradeció a GH por permitirle estar en su casa. Investigando de manera exhaustiva, llegó al área de los dormitorios y eligió la cama cercana a la puerta. Con ternura, identificó su lugar para dormir con una almohada de su hija y su perro.

