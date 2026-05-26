Mundial 2026: la extraña situación de Argelia antes del debut mundialista contra Argentina

La selección de Argelia comenzó la preparación para el Mundial 2026 en medio de una situación particular. Aunque el plantel ya trabaja en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, el entrenador Vladimir Petkovic todavía no confirmó la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo.

La primera práctica se realizó este lunes con varios futbolistas ya instalados en la concentración, mientras los medios argelinos siguen de cerca cada movimiento del cuerpo técnico. Según informaron portales locales como DZfoot y La Gazette du Fennec, al menos ocho jugadores fueron vistos llegando al aeropuerto internacional Houari Boumediene, lo que disparó especulaciones sobre quiénes integrarán finalmente la nómina mundialista.

Actualmente hay 27 futbolistas entrenándose en Sidi Moussa, aunque no todos tendrían asegurado su lugar para el amistoso frente a Países Bajos del próximo 3 de junio en Rotterdam. Petkovic decidió mantener abiertas las posibilidades y continúa evaluando estados físicos antes de tomar la decisión final.

Las lesiones son uno de los principales motivos de la incertidumbre. El cuerpo técnico sigue especialmente de cerca las recuperaciones de Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes arrastran problemas físicos desde la última Copa Africana de Naciones. También preocupa la situación de Houssem Aouar, afectado por una molestia crónica en el aductor.

Seleccion Argelia @LesVerts

En el arco, la principal duda pasa por Luca Zidane. El arquero e hijo del crack Zinedine Zidane, aparece como favorito para ser titular, pero llega condicionado por una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula sufridas recientemente en Granada. Mientras tanto, el gran referente ofensivo volverá a ser Riyad Mahrez, figura del Al-Ahli.

Argelia debutará en el Grupo J del Mundial frente a la Selección argentina el próximo 16 de junio en el estadio de los Kansas City Chiefs. Mientras tanto, el misterio alrededor de la lista definitiva sigue creciendo y la prensa local ya monta guardia tanto en el aeropuerto como en los alrededores del predio para detectar a los posibles convocados.