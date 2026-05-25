Desafío Ruta 40: estos son los resultados de la primera etapa del rally

La primera etapa del Desafío Ruta 40 se corrió por completo en San Juan y dejó al frente al campeón del mundo Daniel Sanders en motos y al polaco Erik Goczal en autos. Los puestos de los mendocinos y el color del rally en Argentina.

La primera jornada terminó con un excelente tiempo para el australiano Daniel Sanders que marcó 3h35'12s. Después siguieron las Honda de Tosha Schareina +6.02s, Ricky Brabec +7.29s, Skiler Howes +9.57s y quinto el argentino Luciano Benavides -KTM- +10.20s. Edgar Canet -KTM-, Adrien Van Beveren -Honda-, Bruno Crivlin -Honda-y Martim Ventura -Honda-, completaron el Top 10.

En autos, quedó primero el polaco Erik Goczal 3h33'59s, con la Toyota Hilux de su propio equipo, el Energylandia Team. Le siguieron las Ford Raptor de Mitch Guthrie +50s y Carlos Sainz +56s. Un poco más atrás marcaron las Toyota Hilux de Seth Quintero +1.37s, Joao Ferreira +1.49s, Henk Lategan +3.11s, Sahood Variawa +4.09s; luego los Dacia de Nasser Al Atiyah +5.57s -con una pinchadura- y Sebastien Loeb -con dos pinchaduras-, mientra que el Top 10 lo cerró el mendocino Lucio Álvarez +10.48s con la Toyota Hilux del SVR.

Eryk Goczal desafío ruta 40 @eryk_goczal

Los argentinos

El salteño y reciente ganador del Dakar Luciano Benavides quedó quinto. Los hermanos cordobeses Jeremías y Benjamín Pascual quedaron en los puestos 19 y 20, respectivamente. El resto de los argentinos, se colocaron: P23 Ontiveros, P24 Mana, P26 Rostán (H), P29 Frezze Pissoni, P32 Duplessis, P35 Sánchez Dabin, P38 Domínguez, P39 Urquía, P57 Debeljuh, P59 Felippa, P63 Carrizo.

En tanto, el mendocino Sebastián Halpern y su X-Raid a quedó en el escalafón 17. El sanrafaelino Lucio Álvarez con su Toyota Hilux quedó en el puesto 10. En tanto, en T4 lideró el argentino Jeremías González Ferioli 3h56'46". Por su parte, en los cuatriciclos está puntero Santiago Rostán (P).

Desafío Ruta 40 2026 - moto Etapa 1 @desafioruta40

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