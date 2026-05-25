Úbeda metería una sorpresa en la formación de Boca que buscará la clasificación ante la U. Católica
Boca se juega gran parte del semestre en La Bombonera y el entrenador empezó a perfilar un equipo con variantes importantes.
Claudio Úbeda sigue evaluando variantes para el partido decisivo entre Boca Juniors y Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Xeneize necesita ganar este jueves a las 21:30 en la Bombonera para asegurarse la clasificación a los octavos de final.
El cambio inesperado que probó Úbeda en Boca para buscar la clasificación
En la práctica de este lunes, el Sifón ensayó un equipo con modificaciones respecto al empate ante Cruzeiro. Una de las principales novedades fue el ingreso de Ander Herrera en lugar de Tomás Belmonte en la mitad de la cancha.
Además, Exequiel Zeballos apareció entre los titulares por Miguel Merentiel, quien arrastra un pequeño desgarro y todavía no tiene asegurada su presencia. Con esta variante, Úbeda desarma el doble 9 y apuesta por un equipo con más movilidad en ataque.
La otra modificación obligada pasa por el ingreso de Marco Pellegrino en reemplazo de Ayrton Costa, suspendido. Así, Boca formaría con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Pellegrino, Lautaro Blanco; Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Zeballos y Milton Giménez.
La preocupación de Boca por Cavani a días de una final en la Libertadores
En paralelo, la situación de Edinson Cavani también genera preocupación. El delantero no pudo completar la práctica por molestias en la espalda y, cuando parecía que podía volver a ser convocado, ahora su presencia para el jueves volvió a quedar en duda.