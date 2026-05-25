Atento, Boca: golpazo para la Universidad Católica a horas de jugar la "final" en la Bombonera
El equipo chileno llegará al partido decisivo ante Boca por la Libertadores luego de haber recibido un duro cachetazo que impacta de lleno en lo anímico.
Arrancó una semana trascendental para Boca. El próximo jueves en la Bombonera, el equipo de Claudio Úbeda enfrentará a la Universidad Católica con la obligación de ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. Y en la previa a dicho duelo, apareció una noticia que no pasó desapercibida para el mundo xeneize.
A cuatro días de la definición del Grupo D, los Cruzados, que son líderes con 10 puntos, recibieron un mazazo inesperado: este domingo perdieron el clásico ante Colo Colo en condición de local por el campeonato chileno.
Boca toma nota: la U. Católica jugó el clásico con titulares y perdió como local
El dato no menor es que su entrenador, Daniel Garnero, paró un equipo con mayoría de titulares: Fernando Zampedri, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez fueron los únicos que no formaron parte de la formación inicial. No obstante, los tres ingresaron en el segundo tiempo del derbi, aunque no pudieron revertir la historia: derrota 1-2 por el doblete de Javier Correa, el delantero argentino con pasado en Racing y Estudiantes.
Teniendo en cuenta en eso, no es ilógico pensar que la Católica llegará con más dudas que certezas a la "final" en el Templo. Si bien sabe que la presión la tiene Boca, el conjunto trasandino debe al menos empatar para sellar su clasificación a octavos de final.
En caso de salir derrotado de la Ribera, deberá esperar que Cruzeiro no le gane a Barcelona de Ecuador para clasificar como escolta del Xeneize, que pasaría a ocupar el primer puesto por los criterios de desempate olímpico (toma los enfrentamientos entre sí). Todo está por verse...