¿La favorita? España dio a conocer la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026

Con una llamativa peculiaridad y un inspirador video, la Selección de España presentó la nómina definitiva con la que disputará el Mundial 2026.

Faltan apenas 17 días para el comienzo del Mundial 2026 y, a 5 de la fecha límite (30 de mayo) para presentar las listas definitivas de 26 jugadores, le tocó a una candidata mostrar con qué armas intentará demostrar que es una de las favoritas a consagrarse campeona: la Selección de España presentó este lunes su nómina definitiva.

Mediante un video que juega con las expectativas del pueblo español, una inspiradora arenga del entrenador Luis De La Fuente y una aparición estelar del Rey Felipe VI, le cedieron la palabra a trabajadores de distintos rubros para que fueran nombrando uno a uno a todos los futbolistas que dirán presente en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista de 26 jugadores de España para el Mundial 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/2058860126920913280?s=20&partner=&hide_thread=false Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026 Bajo el lema "esta convocatoria es de todos" (dicho en la voz del DT), se destaca como figura estelar la presencia de Lamine Yamal, que encendió las alarmas hace un mes cuando sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pese a todo, ya se encuentra en la etapa final de su recuperación y se espera que pueda volver a las canchas en la fase de grupos.

Por otro lado, llamó mucho la atención que no hay ningún jugador del Real Madrid en la lista, un hecho inédito en toda la historia de la Furia en Copas del Mundo y que remarca lo mala que fue la temporada de la Casa Blanca. Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo eran los únicos que estaban en la prelista de 55, pero ninguno pasó el último filtro. En contraposición, Barcelona aportó unos 8 futbolistas, y hasta podrían haber sido 9 si no se lesionaba Fermín López.

Los 26 futbolistas de la Selección de España Lista Selección España Mundial 2026 Los 26 jugadores que representarán a España en la Copa del Mundo. RFEF Arqueros:

Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).