Polémica en Inglaterra: las 11 figuras que Tuchel dejó afuera de los 26 convocados al Mundial

Thomas Tuchel sacudió al fútbol inglés con la lista definitiva de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026 . El entrenador alemán tomó decisiones fuertes, dejó afuera a varias figuras históricas y apostó por nombres inesperados, en una clara señal de renovación del plantel de cara al gran objetivo de este año: conquistar su segunda Copa del Mundo.

Entre las ausencias más resonantes aparecen Trent Alexander-Arnold , Harry Maguire , Phil Foden y Cole Palmer . En contrapartida, hubo lugar para sorpresas como Djed Spence y regresos inesperados como los de Dean Henderson e Ivan Toney.

Cole Palmer, una de las grandes ausencias en la lista de Inglaterra para la Copa del Mundo.

El escaso protagonismo que varios de ellos tuvieron en sus clubes durante la temporada terminó siendo determinante para quedar afuera. Palmer, condicionado por una lesión inguinal, nunca logró continuidad en Chelsea, mientras que Foden perdió peso ofensivo en el Manchester City pese a mejorar sobre el cierre de la Premier.

En el caso de Alexander-Arnold, la crisis futbolística del Real Madrid y sus dificultades de adaptación tras dejar Liverpool terminaron perjudicándolo. Pero una de las decisiones que más repercusión generó fue la exclusión de Maguire, habitual titular en las Eliminatorias. El defensor del Manchester United expresó públicamente su dolor tras enterarse de la novedad: “Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de estos años”, escribió en sus redes sociales.

Harry Maguire Harry Maguire quedó shockeado al enterarse de que no va al Mundial 2026. @ManUtd

Más allá de las bajas, Inglaterra mantendrá una base de estrellas encabezada por Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Ollie Watkins. Sin embargo, además de los cuatro mencionados anteriormente, Tuchel sorprendió con otras ausencias importantes como Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Jarrod Bowen, Myles Lewis Skelly, Luke Shaw, Fikayo Tomori y Lewis Hall.

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