Copa Libertadores: Conmebol le dio tres puntos en el escritorio a un equipo brasileño que comparte grupo con un argentino

La decisión de la Conmebol sacudió por completo el panorama del grupo A de la Copa Libertadores . El organismo sudamericano castigó con severidad a Independiente Medellín tras los graves disturbios protagonizados por sus simpatizantes en el duelo frente a Flamengo , encuentro correspondiente a la cuarta jornada que terminó suspendido y posteriormente cancelado. La resolución no solo golpea al conjunto colombiano, sino que también reconfigura la pelea por los boletos a los octavos de final, donde Estudiantes de La Plata sigue con vida.

La Conmebol determinó darle por perdido el partido al DIM con un marcador de 3-0, además de imponerle una fuerte batería de sanciones: cinco compromisos como local sin público, dos encuentros sin presencia de hinchas visitantes y una multa económica que asciende a USD 116.278,90. El monto será descontado directamente de los ingresos correspondientes a derechos televisivos y patrocinios entregados por la propia entidad.

Flamengo lanzó una chicana a Conmebol y dejó una frase que encendió el debate

Con este fallo, todos los equipos del grupo quedan igualados en cantidad de partidos disputados de cara a una última fecha cargada de tensión y cuentas por resolver.

El castigo deportivo dejó a Independiente Medellín en una situación límite: llegará a la jornada decisiva con apenas un punto de ventaja sobre Estudiantes de La Plata, precisamente su próximo rival en el estadio UNO. El escenario es claro: el conjunto argentino necesita ganar para avanzar a octavos, mientras que al equipo antioqueño le alcanzará con un empate —o, claro, una victoria— para sellar la clasificación.

Video: los graves incidentes que llevaron a la suspensión de DIM-Flamengo

Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo Los incidentes que hicieron parar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo ESPN

El gran ganador de la resolución fue, sin dudas, Flamengo. El gigante brasileño no solo aseguró tres puntos clave, sino que además se metió de lleno en la carrera por finalizar como el mejor primero de toda la fase de grupos, una posición estratégica que le permitiría definir todas las series eliminatorias en condición de local hasta una hipotética final.

Con el 3-0 otorgado por Conmebol, el Mengão alcanzó las 13 unidades y una diferencia de gol de +9, números que lo igualan con Rosario Central, actual líder de esa tabla general. A esa disputa también se sumó Independiente Rivadavia luego de su triunfo 4-2 sobre Deportivo La Guaira en territorio venezolano.