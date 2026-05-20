Estudiantes de La Plata cayó 1-0 ante el líder Flamengo en el Maracaná y quedó complicado en su grupo

Estudiantes cayó por la mínima diferencia ante Flamengo y se jugará todo en la última fecha ante Independiente Medellín en La Plata.

Guido Carrillo, delantero de Estudiantes, se escapa del mediocampista colombiano de Flamengo, Jorge Carrascal, quien va con todo al suelo para intentar detenerlo.

Estudiantes de La Plata perdió 1-0 con Flamengo al final de partido que disputan esta noche, en el mítico estadio Maracaná, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Flamengo se encontró con un penal a los 33 minutos, tras un muy leve empujón del defensor Eric Meza sobre el delantero Bruno Henrique, que el árbitro Esteban Ostojich sancionó dentro del área. Sin embargo, el VAR rectificó la decisión de Ostojich y cobró la infracción afuera del área, por un pequeño roce entre el pie de Meza y el de Henrique.

En un partido que aún no cuenta con goles, la única llegada clara del equipo argentino llegó a los cinco minutos, con un cabezazo del defensor Leandro González Pirez, que se fue apenas desviado por encima del travesaño.

Pedro puso el 1-0 del Flamengo contra Estudiantes Muslera tuvo una salida errática desde lo conceptual, al ir con el pie a despejar una pelota baja que debía haber contenido entre las manos, y dejó la pelota suelta dentro del área, que Pedro solo tuvo que controlar y definir ante el arco semi descubierto.

Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes ESPN