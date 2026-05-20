Dolor en el rugby mendocino: murió Gabriel Bertranou, histórico referente de Los Tordos

El rugby mendocino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Gabriel Bertranou, una figura histórica de Los Tordos Rugby Club. La noticia ha generado una gran conmoción en la comunidad deportiva, donde era muy querido y respetado por su inmensa trayectoria y calidad humana.

La institución lo despidió con un emotivo mensaje en el que destacó su enorme compromiso y amor por el club a lo largo de toda su vida. Bertranou fue jugador desde las divisiones infantiles de la camada 65 hasta llegar al plantel superior, además de desempeñarse como árbitro, entrenador y dirigente.

También tuvo un destacado paso como entrenador de juveniles, de Primera División y del seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo campeón argentino, consolidándose como una referencia muy respetada dentro del ambiente ovalado.

Con el paso de los años asumió distintos roles institucionales hasta convertirse en presidente de Los Tordos, siempre ligado al crecimiento deportivo y humano del club.

Pero más allá de sus funciones deportivas y dirigenciales, quienes lo conocieron destacan principalmente su calidad humana, su cercanía y el sentido de pertenencia que transmitió durante décadas.

La noticia provocó una enorme conmoción en el rugby mendocino, donde Gabriel Bertranou era considerado una persona muy querida y respetada por distintas generaciones vinculadas al deporte.