Esto le pasa a tu cuerpo si consumes jengibre todos los días

En los últimos años, la ciencia médica empezó a poner bajo el microscopio los verdaderos alcances del jengibre . Con más de 400 componentes activos en su estructura, se consolida como un potente aliado frente a procesos inflamatorios crónicos, malestares digestivos y dolores físicos.

Sus compuestos ayudan a mitigar la inflamación crónica, un factor de riesgo clave en el desarrollo de patologías graves como la diabetes y las enfermedades del corazón. Además, acelera el tránsito gástrico de forma natural, aliviando de manera eficiente la pesadez, los gases, los calambres y la hinchazón en pacientes con dispepsia funcional.

Por otro lado, los gingeroles y shogaoles (sus componentes picantes) actúan directamente sobre el sistema nervioso para frenar los mareos. Es altamente efectivo en náuseas postoperatorias, pacientes bajo quimioterapia y durante los primeros meses de gestación.

Un té de limón y jengibre es un buen aliado para la salud.

Asimismo, investigaciones de laboratorio destacadas por The Lancet revelaron que el jengibre posee propiedades antimicrobianas que, en ciertos contextos, superan a algunos antibióticos tradicionales, mostrando especial eficacia contra la bacteria responsable de la faringitis estreptocócica.

A esto se suma que la evidencia científica demuestra que el consumo diario de esta raíz ayuda a la recuperación muscular tras entrenamientos intensos y reduce notablemente los dolores recurrentes del ciclo menstrual.

Los antioxidantes del tipo polifenol presentes en la raíz también juegan un papel protector en el sistema circulatorio. Según datos analizados por la Clínica Mayo, la ingesta controlada de jengibre se asocia con una reducción del 8% en el riesgo de sufrir hipertensión y un 13% menos de probabilidades de desarrollar cardiopatías.

Por otra parte, su capacidad para frenar el daño celular despertó el interés en el ámbito de la oncología. Estudios preliminares sugieren que podría tener efectos protectores frente a tumores colorrectales, gástricos, hepáticos y pancreáticos. No obstante, la comunidad científica aclara que estos hallazgos aún son tempranos y requieren más ensayos clínicos antes de catalogarse como preventivos médicos.

Cómo consumirlo

En adultos sanos, se aconsejan entre 170 mg y 1 gramo (repartido en 3 o 4 tomas) y en embarazadas hasta 1 gramo diario, siempre bajo estricta indicación médica.