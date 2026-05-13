¿Usar vinagre y agua oxigenada juntos? La advertencia clave para limpiar

Los trucos caseros de limpieza vienen ganando un protagonismo indiscutible en los hogares. Lo cierto es que entre los ingredientes se destacan el vinagre blanco y el agua oxigenada . Ambos son imbatibles para erradicar bacterias y para neutralizar los aromas.

Hay que saber que si bien abundan los videos de la fusión de estos ingredientes, nunca deben unirse en el mismo envase. Al combinarse en un mismo recipiente, el vinagre (ácido acético) y el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) reaccionan creando ácido peracético.

De esta manera, se crea una sustancia que es altamente corrosiva y puede generar vapores tóxicos que irritan severamente los ojos, la piel y las vías respiratorias. Sin embargo, se pueden aprovechar los superpoderes de ambos productos sin correr riesgos, siempre y cuando se apliquen de forma sucesiva y separada.

El vinagre y el agua oxigenada juntos son un gran dúo de limpieza. Fuente: IA Gemini.

Entre las cualidades de los ingredientes, el vinagre se destaca por su nivel de acidez y es un enemigo natural de la grasa, el sarro y los hongos. Sirve para abrillantar griferías, azulejos y para desodorizar ambientes. Mientras que el agua oxigenada es un desinfectante por excelencia.

Paso a paso

Para desinfectar mesadas, baños o utensilios de cocina de manera óptima y segura, los expertos sugieren la técnica del "doble rociador". Colocar el vinagre blanco en un atomizador y el agua oxigenada al 3% en otro completamente diferente. Primero pulverizar la superficie a limpiar con el vinagre y dejar actuar por un par de minutos para que afloje la suciedad.

El segundo paso, sin enjuagar el vinagre, es rociar encima el agua oxigenada. Al interactuar directamente sobre la superficie y no estar confinados en un frasco, los componentes actúan de manera segura eliminando los gérmenes.

Luego de dejar reposar la mezcla unos minutos, pasar un paño húmedo o enjuagar con agua para retirar cualquier resto, especialmente si se trata de zonas en contacto con alimentos.