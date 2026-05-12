Por qué el vinagre de manzana es el aliado nocturno para las axilas

El vinagre de manzana dejó de ser un simple aderezo de cocina para convertirse en un componente clave de las rutinas de higiene y cuidado corporal. Un gran número de personas recurre a este ingrediente como alternativa a los desodorantes.

Para que este remedio casero sea efectivo, los expertos señalan que se debe aplicar exclusivamente a la noche antes de dormir. Especialistas del portal de salud Healthline coinciden en que el momento del día en que se utiliza el producto altera drásticamente los resultados.

El éxito de este método radica en el nivel de acidez del vinagre , que tiene la capacidad de modificar temporalmente el pH de la piel, creando un entorno hostil donde las bacterias responsables de la sudoración fuerte no logran reproducirse.

El vinagre tiene la capacidad de modificar temporalmente el pH de la piel.

La recomendación de usar el vinagre de manzana durante la noche responde a factores biológicos y ambientales del cuerpo en reposo: el cuerpo en reposo no genera sudor intenso, la piel no sufre el roce constante del movimiento y no se mezcla con telas sintéticas ni perfumes.

Al estar la piel libre de humedad extrema y actividad física, los componentes del vinagre actúan de forma prolongada y profunda sobre la superficie cutánea. Este margen de tiempo es el que permite equilibrar el pH de manera eficiente antes de enfrentar las temperaturas y el ritmo del día siguiente.

A pesar de ser un recurso natural, su alta acidez obliga a tomar ciertos recaudos para proteger la salud de la dermis. Jamás se debe colocar sobre axilas recién rasuradas y para pieles sensibles se aconseja rebajar el vinagre con unas gotas de agua destilada.