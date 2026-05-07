Cómo cultivar en maceta el árbol más perfumado del mundo que tiene olor a jazmín y durazno

Para los que buscan renovar el balcón y además tener un aroma exquisito, el osmanto es la elección definitiva. Este árbol tiene una fragancia muy potente que es capaz de transformar cualquier espacio exterior en un refugio aromático muy lindo.

El osmanto es mundialmente famoso por ser uno de los árboles más perfumados que existen . Los que se dedican a la jardinería señalan que es muy especial porque sus pequeñas flores emiten una fragancia persistente que combina notas de durazno y jazmín.

Este arbusto es nativo de Asia oriental y es utilizado en China y Japón para aromatizar tés, licores y dulces. Al tratarse de una planta perenne de hojas verde oscuro, mantiene su estructura visual incluso en invierno, cuando otras especies pierden el follaje.

Además, esta planta se adapta perfectamente al cultivo en macetas, manteniendo un porte manejable para entornos urbanos.

Cuidados

El osmanto es ideal para quienes buscan belleza sin problemas porque no requiere mantenimientos extremos. Por un lado, prefiere ambientes templados y buena iluminación, aceptando tanto el sol directo como la media sombra. En las ciudades, se beneficia del microclima que generan las paredes de los edificios.

Además, el riego debe ser moderado. Es importante que la maceta tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos, aunque la planta puede tolerar períodos breves de sequía.

Si bien es un árbol que resiste heladas ligeras, es vulnerable a inviernos crudos y prolongados, por lo que se recomienda protegerlo si está en maceta.