Jardinería: por qué aconsejan regar el limonero con café

Descubrí cómo la jardinería puede potenciar tu limonero con un simple consejo. Además, es una manera de reutilizar los desechos diarios de la cocina.

Para que el árbol limonero tenga un follaje vibrante y brinde una cosecha abundante, los expertos en jardinería tienen un consejo. Una de las soluciones más efectivas es regarlo con café usado. Esto trae grandes beneficios para la planta.

Regar con café el limonero Al usar restos de café en el limonero, no solo se está reciclando, sino que se trata de un tratamiento integral para la salud de la planta. Por un lado, el café ayuda a equilibrar la acidez del suelo, facilitando que las raíces absorban minerales esenciales como el hierro.

flores limonero-shutterstock Jardinería: el limonero tendrá frutos jugosos.

Por otra parte, el limonero recupera su verde intenso y fortalece su crecimiento. Además el café usado es una fuente excepcional de nitrógeno de liberación lenta, vital para el desarrollo de hojas resistentes y una fotosíntesis óptima. Su aplicación optimiza la textura del sustrato, favoreciendo el drenaje y la aireación. Y atrae lombrices que oxigenan la tierra de la planta.

Hay distintas maneras de usar el café para que tenga beneficios en la planta: se pueden usar posos secos. Hay que dejarlos secar para evitar que la humedad acumulada no genere moho en la base del tronco. También se puede preparar una infusión fría diluyendo una parte de café en cinco partes de agua. Esta mezcla se puede aplicar una vez al mes como refuerzo hídrico y nutritivo.