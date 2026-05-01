Las 3 plantas de interior que enraízan en agua y transforman el dormitorio

El dormitorio es uno de los lugares más especiales del hogar y por ende, requiere que nos ocupemos de su cuidado y decoración . Las plantas de interior juegan un rol importante en esto y es importante saber que no hace falta contar con grandes espacios ni macetas para hacerlo. Simplemente elegir especies que se adapten al agua sin muchos cuidados.

Esta planta es una de las que más se adapta a vivir en al agua. Además, decora los espacios con hojas de colores vibrantes, que van desde el verde al morado intenso pasando por combinaciones bicolor. Se propaga simplemente cortando un tallo de una planta y colocándolo en agua: en cuestión de días aparecen las raíces y la planta comienza a desarrollarse. Crece bien en el dormitorio ya que no necesita de luz directa. Ideal para repisas y estantes.

Ya un clásico de la jardinería de interior. La cinta se caracteriza por sus hojas largas y arqueadas, generalmente verdes con franjas blancas o amarillas que aportan movimiento y frescura al espacio. Para propagarla en agua solo hay que separar uno de sus hijuelos, esos pequeños brotes que cuelgan de la planta madre, y colocarlo en un recipiente con agua.

Potus (Epipremnum aureum)

Al hablar de plantas de interior que se propagan en agua no puede faltar el potus. Basta con cortar un tallo con al menos un nudo, colocarlo en un vaso o frasco con agua y esperar para tener una de las plantas más bellas de casa. Sus hojas verdes con manchas amarillas o blancas le dan un toque tropical y muy estético a cualquier rincón del dormitorio. Además, es reconocido por su capacidad de purificar el aire, absorbiendo toxinas comunes en ambientes cerrados.

Cuidados de las plantas en agua

El cuidado de las plantas en agua no es complejo aunque tienen un secreto: cambiar el agua cada semana o cada diez días para evitar que esta se estanque y genere bacterias. Además, es recomendable usar agua sin cloro, para esto se puede dejar reposar unas horas antes de usarla. Con luz indirecta y estos cuidados mínimos, las tres plantas pueden vivir en agua de forma indefinida.