Las 5 plantas colgantes que transforman cualquier balcón en un jardín soñado

Las plantas colgantes en el balcón pueden ayudarnos a ahorrar espacio, aportar dinamismo, frescura y una sensación de "selva urbana" que tanto se busca en la jardinería . A continuación, te contamos las 5 especies que pueden sumar en tu hogar.

Es el clásico helecho que no falta en los jardines de las abuelas. Una planta que nunca pasa de moda gracias a su volumen y elegancia que se vuelven inigualables para dar un aspecto selvático y fresco a la casa. Su cuidado es fácil aunque se recomienda siempre mantener su humedad, vaporizando sus hojas regularmente y protegiendolo del viento fuerte.

El helecho es una de las plantas que son ideales para decorar el baño del hogar Foto: Shutterstock

Probablemente, uno de los cactus con las flores más bellas. Esta planta colgante sorprende por sus flores que aparecen en los extremos de los tallos con una caída ornamental. A diferencia de otros cactus, esta planta si necesita ambientes más frescos y un sustrato levemente húmedo.

Para agregar color al balcón, estas plantas son las indicadas. Sus flores en forma de trompeta vienen en una variedad de tonos vibrantes que transforman la fachada de cualquier edificio. Son amantes del sol y necesitan riego frecuente en verano para mantener su floración constante.

Hiedra Sueca (Plectranthus verticillatus)

La infaltable en todos los balcones, también conocida como "planta del dinero", es la reina de la resistencia. Con sus hojas redondas y un verde intenso, crece rápidamente creando una cascada muy tupida. El cuidado es simple pero disfruta de la luz indirecta por lo que es preferible colocarla en un lugar con sombra parcial.

planta dolar La Hiedra Sueca es la opción más resistente para balcones con sombra, creando cascadas verdes de rápido crecimiento con muy poco mantenimiento. Foto: Archivo

Sedum Morganianum (Cola de Burro)

La suculenta colgante más famosa es una pieza de diseño natural para el balcón. Sus tallos caen cargados de hojas carnosas en tonos verde azulados. Requiere muy poco riego, por lo que es perfecta para quienes suelen olvidarse de la regadera. Necesita mucha luz, pero evitá el sol directo fuerte del mediodía.