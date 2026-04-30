Jardinería: los tres árboles para macetas que resisten el frío y despliegan color en invierno

Descubre los tres árboles ideales para macetas que transformarán tu jardín en invierno, aportando color y resistencia al frío.

En jardinería sumar naturaleza a balcones o terrazas pequeñas es posible gracias a plantas que se adaptan perfectamente a la vida en macetas. Existen tres árboles ideales que combinan estética, rusticidad y bajo mantenimiento. Son ideales para decorar el exterior sin esfuerzo.

Jardinería: árboles en maceta El olivo es la opción predilecta para quienes buscan un árbol resistente y escultural. Su gran capacidad para tolerar variaciones térmicas y la falta de agua lo hace perfecto para principiantes. La planta necesita exposición solar directa para lucir su follaje plateado. Además, necesita un riego moderado para evitar que el sustrato se seque por completo entre cada riego. Un drenaje impecable es la clave del éxito.

La segunda opción es el arce japonés, el rey del otoño. Las hojas de esta planta atraviesan una transformación cromática fascinante, pasando de verdes intensos a rojos y anaranjados vibrantes. El árbol prefiere sitios con luz tamizada o sombra parcial, protegidos de las ráfagas de viento fuertes que pueden quemar sus puntas. Requiere riego constante y un sustrato ligeramente ácido.

La tercera planta recomendada son las coníferas enanas. Este árbol es ideal para aquellos que desean mantener el color durante el invierno más crudo. Esta es la apuesta más segura. Son extremadamente rústicas y se adaptan tanto al sol pleno como a la media sombra. Necesitan macetas con buena capacidad para que su sistema radicular se desarrolle cómodamente.

Para que estos árboles prosperen en maceta, hay que tener en cuenta estas recomendaciones esenciales. Se aconseja priorizar recipientes grandes que ofrezcan estabilidad y espacio suficiente para los nutrientes. Durante el invierno, reducir la frecuencia de riego, ya que la evaporación es mucho más lenta.