¿Falta de agua o exceso de riego? Cómo saber qué le pasa a tu planta

¿Tu planta se está marchitando? Aprende a identificar si le falta agua o si la estás regando de más con estos trucos sencillos basados en la botánica.

Tener plantas en casa es hermoso, pero regarlas bien puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. De hecho, el error más común no es olvidarse de regarlas, sino ponerles agua de más. El exceso de riego es la causa principal de muerte de las plantas de interior porque ahoga las raíces. El problema es que una planta con sed y una planta ahogada a veces se ven muy parecidas a simple vista.

Para descubrir qué le pasa exactamente a tu planta, el primer paso es revisar la tierra. No te fíes de cómo se ve la superficie, porque el sol o el aire pueden secar la capa de arriba mientras el fondo sigue empapado. Hunde el dedo unos dos o tres centímetros en la maceta. Si la tierra se siente húmeda y se te pega a la piel, no necesita agua. Si sale completamente seco y se siente como polvo, es hora de regar. Si no quieres ensuciarte, puedes clavar un palito de madera hasta el fondo; si sale limpio, la tierra está seca.

Planta ¿Falta de agua o exceso de riego? istockphoto Cómo cambian las hojas por falta o exceso de agua Las hojas también hablan y te dan pistas muy claras. Cuando a una planta le falta agua, las hojas se vuelven débiles, crujientes y caídas. Perderán el brillo y notarás que las puntas se ponen marrones y secas. En cambio, si te estás pasando de riego, las hojas también se caerán, pero se sentirán blandas, lacias y pesadas al tacto. Además, el exceso de agua suele poner las hojas de un color amarillo pálido en lugar de marrón.

Otro truco infalible es levantar la maceta para notar su peso, especialmente si es de plástico. El agua pesa mucho. Si levantas la maceta y se siente extremadamente ligera, la tierra está completamente seca. Si pesa bastante, significa que todavía retiene mucha humedad en el fondo y debes esperar unos días más para volver a regar.