Mercado Pago sumó dos alternativas para que tu plata crezca de forma simple

Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre, presentó dos nuevas alternativas de inversión en pesos para impulsar que cualquier persona en Argentina pueda hacer crecer su plata mediante soluciones simples. De acuerdo a su perfil de riesgo y objetivos financieros, los usuarios podrán invertir también en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Renta Fija y de Renta Variable desde $100 y contar con el dinero invertido en 1 día hábil.

La iniciativa se enmarca en un contexto en el que crece la demanda de los argentinos por acceder a más opciones de inversión: según Invecq, más de la mitad de los encuestados quiere explorar nuevas opciones para potenciar su dinero y solo 3 de cada 10 declara haber invertido en fondos de renta fija o variable. De hecho, el 74% de los argentinos encuestados se define como inversor aprendiz o conservador.

Mercado Pago, al facilitar el proceso desde una app intuitiva, se posiciona como una alternativa accesible para manejar dólares sin salir de casa Foto: Archivo Mercado Pago y dos alternativas para que la plata crezca. Archivo “Hoy damos un paso más para seguir democratizando las inversiones en Argentina. Hace ocho años transformamos la gestión del dinero al ofrecer la posibilidad de generar rendimientos diarios a través de nuestra cuenta digital, mientras otras cuentas rendían 0%. Esta evolución permite que cada persona elija cómo potenciar sus ahorros, ya sea para maximizar el aguinaldo o planificar unas vacaciones a través de Renta Fija; o invertir su dinero a largo plazo, con el Fondo de Renta Variable”, señaló Tomás Azzali, Director Senior de Mercado Pago Argentina.

La opción de Renta Fija, “Bonos, plazos fijos y más”, está diseñada para usuarios con perfil conservador que buscan hacer rendir su dinero en el corto o mediano plazo. Este FCI invierte en plazos fijos e instrumentos como bonos y letras. En cambio, el FCI de Renta Variable, “Empresas argentinas”, está orientado a quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos, invirtiendo en acciones de las principales empresas del país. En ambos casos, el dinero invertido estará disponible en la cuenta digital al siguiente día hábil.

¿Cuándo se puede empezar a usar estas nuevas alternativas de Mercado Pago? Estas dos nuevas alternativas de inversión se habilitarán de forma paulatina para los usuarios a través de la aplicación. Los FCI de Renta Fija y Variable son administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y custodiados por Banco Industrial S.A., bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).