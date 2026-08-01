Algunos felices, otros enojados: quiénes se llevaron el oro, la plata y el bronce a lo mejor del enoturismo

Se celebró la edición 21 de los Best Of Wine Tourism y hubo ganadores del oro, plata y bronce. Por supuesto, muchos celebraron y otros, se quejaron.

Con la participación de referentes del sector vitivinícola, turístico y autoridades provinciales, Mendoza entregó premios de oro, plata y bronce al celebrar la 21ª edición de los Best of Mendoza’s Wine Tourism, el certamen que reconoce las propuestas de excelencia del turismo del vino y que cada año posiciona a la provincia entre las principales capitales vitivinícolas del mundo.

Durante la ceremonia, realizada en el Auditorio Ángel Bustelo, se entregaron las distinciones Bronce, Plata y Oro en las categorías Alojamiento; Arquitectura y Paisaje; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras; Prácticas Sustentables; Restaurantes o Experiencias Culinarias; Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola y Pequeñas Bodegas, categoría local, que no participa de la premiación internacional.

Los establecimientos que obtuvieron el Oro representarán a Mendoza en la competencia internacional de la Red de Grandes Capitales del Vino, cuya gala se realizará en octubre, en Bahía de Hawke, Nueva Zelanda.

Estos fueron los ganadores del Oro Los máximos galardones de la velada, que competirán por el oro mundial, fueron para:

La María Hotel Boutique, en Alojamiento El hotel La María, galardonado con el oro. Casa Drummond by Bodega Trivento, en Arquitectura y Paisaje Marcos Jofré y Fernanda Vila, de bodega Trivento, reciben el reconocimiento de manos del gobernador Cornejo y la presidente del Emetur, Gabriela Testa. Autores por los Caminos del Vino, en Arte y Cultura Autores por los caminos del vino, una iniciativa que acerca la literatura a las bodegas, se llevó un oro. Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca, en Experiencias Innovadoras Los chicos de Luigi Bosca, felices recibiendo su reconocimiento. Bodega Kaiken, en Prácticas Sustentables La alegría de los chicos de bodega Kaikén. Savia Cocina Casarena, en Restaurantes o Experiencias Culinarias ¡Oro y felicidad total para Savia, el restaurante de bodega Casarena! HelicopTour, en Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola El oro para Helicoptour. Escala Humana Wines, en la categoría local de Pequeñas Bodegas. Germán Massera y la gente de Escala Humana, recibiendo el premio. Los que se llevaron medalla de plata y bronce Alojamiento: Luxury Lodge Anaia Wines (Bronce) y Puesto del Indio Hotel & Lodge (Plata).

Arquitectura y Paisaje: Casa Agostino Luxury Wine Resort (Bronce) y Escala Humana Wines (Plata).

Arte y Cultura: Arte Contemporáneo y Vino de Montaña, de Terrazas de los Andes (Bronce), y San Martín y el Vino, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Plata).

Experiencias Innovadoras: Pioneros Fly Fishing & Outdoor (Bronce) y Petit Infierno Cabaret, de Bodega Sottano (Plata).

Prácticas Sustentables: Silvia Corti Wines (Bronce) y Sheraton Hotel Mendoza (Plata).

Restaurantes o Experiencias Culinarias: Bodega DiamAndes (Bronce) y Crux Cocina, de Bodega Alfa Crux (Plata).

Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola: Upa Mendoza (Bronce) y Corazón de Lunlunta (Plata).

Pequeñas Bodegas: Penedo Borges Bodega Boutique (Bronce) y Bodega Divendres (Plata). En esta edición participaron más de 86 proyectos, de los cuales 75 llegaron a la instancia de evaluación. Las postulaciones fueron analizadas por un jurado integrado por doce especialistas de instituciones académicas, entidades empresariales y medios de comunicación de Mendoza: Alicia Sisteró, Beatriz Barbera, Claudia Farina, Eliana Bormida, Gabriel Fidel, Gustavo Zabala, Lila Levinson, Marcelo Navarro, María Elena Puerta, María Sance, Pedro Marabini y Victor Grandi.