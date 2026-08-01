La recomendación de la NASA para mirar el cielo desde Argentina

El invierno argentino no solo trae noches frías: también puede ofrecer algunos de los cielos más atractivos del año. Con menos humedad en muchas regiones, jornadas más largas de oscuridad y paisajes alejados de la contaminación lumínica, son días ideales para quienes quieren mirar hacia arriba.

La NASA difundió sus recomendaciones de observación del cielo para julio de 2026 y destacó varios fenómenos astronómicos: noches oscuras para buscar la Vía Láctea, Saturno con sus anillos en una posición poco habitual y las fases lunares que marcarán los mejores momentos para observar.

El primer dato clave es la Luna nueva del 14 de julio . Cuando la Luna no ilumina el cielo nocturno, las condiciones mejoran para observar objetos débiles, como estrellas tenues, cúmulos y la franja blanquecina de la Vía Láctea. Según la NASA, las noches cercanas a esa fecha son las mejores del mes para intentar verla desde un lugar oscuro.

En Argentina, esta recomendación tiene un atractivo especial. Durante el invierno, el centro de la Vía Láctea se observa con muy buenas condiciones desde sitios alejados de las grandes ciudades. En zonas de montaña, campo o rutas con poca luz artificial, puede aparecer como una banda pálida y algo nubosa que cruza el cielo.

La NASA recomienda alejarse de las luces urbanas, esperar a que los ojos se acostumbren a la oscuridad y evitar mirar el celular, porque la luz de la pantalla interrumpe la adaptación nocturna.

Qué mirar para encontrarla

Para orientarse, conviene buscar las constelaciones de Escorpio y Sagitario, asociadas visualmente a la zona más brillante de la Vía Láctea. Desde el hemisferio sur, esa región del cielo suele verse mejor posicionada que desde muchas zonas del hemisferio norte, por lo que Argentina tiene una ventaja natural para este tipo de observación.

No hace falta telescopio para verla. De hecho, la Vía Láctea se disfruta mejor a simple vista, siempre que el cielo esté lo suficientemente oscuro. La clave está en tener paciencia: salir de la ciudad, abrigarse bien y esperar al menos 20 o 30 minutos para que la vista se adapte.

La lluvia de meteoros que favorece al hemisferio sur

Hacia fin de mes llegará otro fenómeno esperado: la lluvia de meteoros delta acuáridas del sur, cuyo pico se prevé alrededor del 30 de julio. Este evento es especialmente favorable para quienes observan desde el hemisferio sur, por lo que Argentina puede ser un buen punto para intentar ver algunos meteoros.

Sin embargo, este año habrá una dificultad: la luna llena será el 29 de julio, muy cerca del pico de actividad. Su brillo puede opacar los meteoros más débiles y reducir la cantidad visible. Aun así, en lugares oscuros y durante la madrugada, todavía podría verse parte del espectáculo.

Saturno y sus anillos más delgados

Otro objetivo interesante para quienes tengan telescopio será Saturno. La NASA señaló que, hacia finales de julio, sus anillos se verán inusualmente delgados porque estarán inclinados en un ángulo muy pequeño desde nuestra perspectiva terrestre. No significa que estén desapareciendo: simplemente cambia la forma en que los vemos desde la Tierra.

Para observadores aficionados, este detalle vuelve al planeta especialmente atractivo. Saturno suele ser uno de los favoritos del cielo nocturno, pero verlo con los anillos tan finos permite apreciar cómo la posición de los planetas modifica por completo la imagen que recibimos.

Las fechas lunares clave de julio

El calendario lunar también ayuda a planificar las salidas. Según la NASA, las fases principales de julio son: luna nueva el 14, cuarto creciente el 21 y luna llena el 29.

Esto deja dos planes muy distintos. A mitad de mes, las noches oscuras son ideales para buscar la Vía Láctea. Hacia el final, la luna llena será hermosa para observar, aunque complicará un poco la lluvia de meteoros.

En todos los casos, la recomendación es la misma: elegir un lugar seguro, alejado de luces intensas, llevar abrigo, evitar el celular y mirar sin apuro. El cielo de julio puede regalar grandes escenas, pero casi siempre premia a quienes se toman el tiempo de esperarlas.