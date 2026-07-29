Las regiones que podrían quedar inhabitables antes de 2050 por el cambio climático, según la NASA

La NASA advierte sobre el avance del calentamiento global, anticipando que varias zonas del planeta podrían volverse inhabitables antes de 2050 si no se toman medidas urgentes.

El informe de la NASA que pone en alerta a algunos países.

Una proyección realizada por la NASA indica que varias regiones del planeta podrían volverse inhabitables antes de 2050 debido a las condiciones extremas asociadas al calentamiento global. En su portal oficial, los especialistas del organismo advirtieron: "Los efectos del calentamiento global causado por el hombre están ocurriendo ahora, son irreversibles en la escala de tiempo de las personas vivas hoy y empeorarán en las próximas décadas".

La comunidad científica sostiene que las temperaturas globales continuarán en ascenso durante los próximos años, principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana. Este escenario contempla un aumento en el nivel del mar, huracanes de mayor intensidad, sequías más prolongadas, temporadas de incendios más severas y la probabilidad de que el Ártico pierda su capa de hielo.

Las regiones que podrían quedar inhabitables, según la NASA Todo esto podría superar los umbrales de tolerancia para la vida humana en zonas densamente pobladas como Kolkata (India), Manaos (Brasil), Shanghái (China) y Manila (Filipinas).

Los informes de la NASA informan un grave futuro para algunas regiones del mundo. Archivo En el caso de Estados Unidos, se prevé que la totalidad de sus regiones sufran impactos directos en diferentes niveles. En cuanto a América Latina, los informes de la NASA no señalan un riesgo de desaparición para la Argentina, ya que las proyecciones de inhabitabilidad se concentran en zonas tropicales de Brasil, el Golfo Pérsico y diversos sectores del continente asiático.

El informe subraya que, de no aplicarse medidas de adaptación y mitigación, estas tendencias se intensificarán en las próximas décadas, afectando de manera directa la salud y las condiciones de vida de poblaciones enteras.