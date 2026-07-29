Las regiones que podrían quedar inhabitables antes de 2050 por el cambio climático, según la NASA
La NASA advierte sobre el avance del calentamiento global, anticipando que varias zonas del planeta podrían volverse inhabitables antes de 2050 si no se toman medidas urgentes.
Una proyección realizada por la NASA indica que varias regiones del planeta podrían volverse inhabitables antes de 2050 debido a las condiciones extremas asociadas al calentamiento global. En su portal oficial, los especialistas del organismo advirtieron: "Los efectos del calentamiento global causado por el hombre están ocurriendo ahora, son irreversibles en la escala de tiempo de las personas vivas hoy y empeorarán en las próximas décadas".
La comunidad científica sostiene que las temperaturas globales continuarán en ascenso durante los próximos años, principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana. Este escenario contempla un aumento en el nivel del mar, huracanes de mayor intensidad, sequías más prolongadas, temporadas de incendios más severas y la probabilidad de que el Ártico pierda su capa de hielo.
Las regiones que podrían quedar inhabitables, según la NASA
Todo esto podría superar los umbrales de tolerancia para la vida humana en zonas densamente pobladas como Kolkata (India), Manaos (Brasil), Shanghái (China) y Manila (Filipinas).
En el caso de Estados Unidos, se prevé que la totalidad de sus regiones sufran impactos directos en diferentes niveles. En cuanto a América Latina, los informes de la NASA no señalan un riesgo de desaparición para la Argentina, ya que las proyecciones de inhabitabilidad se concentran en zonas tropicales de Brasil, el Golfo Pérsico y diversos sectores del continente asiático.
El informe subraya que, de no aplicarse medidas de adaptación y mitigación, estas tendencias se intensificarán en las próximas décadas, afectando de manera directa la salud y las condiciones de vida de poblaciones enteras.
Sin embargo, el organismo señala que la ventana de acción permanece abierta. Para reducir el impacto del calentamiento global, los expertos remarcan la necesidad de disminuir el uso de combustibles fósiles, fortalecer los sumideros de carbono, adecuar la infraestructura urbana y transformar los sistemas de salud pública, agricultura y abastecimiento de agua.