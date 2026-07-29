La estricta dieta de Matt Damon para interpretar a Ulises: qué dejó de comer y cuánto bajó

Matt Damon tuvo que atravesar una de las preparaciones físicas más exigentes de su carrera para interpretar a Ulises en La Odisea , la superproducción dirigida por Christopher Nolan. A sus 55 años, el actor cambió sus hábitos alimentarios y alcanzó un peso que no registraba desde su adolescencia.

El objetivo marcado por Nolan era muy específico: su protagonista debía verse “delgado pero fuerte”. Para conseguirlo, Damon trabajó con un equipo de entrenadores que diseñó rutinas adaptadas a su edad y a las exigencias del rodaje, con especial atención en reducir el riesgo de lesiones.

La preparación llevó a Matt Damon a bajar hasta los 76 kilos. Durante los años anteriores, su peso había oscilado entre los 84 y los 91 kilos, por lo que la transformación implicó una pérdida de al menos ocho kilos. “No había pesado tan poco desde el instituto”, reconoció el actor.

Uno de los cambios fundamentales fue dejar de consumir gluten. Matt Damon explicó que tomó la decisión luego de trabajar con su médico y aseguró que los resultados fueron tan positivos que resolvió mantener esa forma de alimentación después de terminar su preparación para la película .

Matt Damon eliminó el gluten de su dieta y trabajó con médicos y entrenadores durante su transformación física.

“Fue gracias a lo que hice con mi médico, que fue parar de comer gluten”, contó durante una entrevista en el pódcast New Heights. Desde entonces, comenzó a elegir versiones sin gluten de los productos que consumía habitualmente.

El cambio alcanzó incluso a algunos de sus gustos personales. Matt Damon reveló que encontró cerveza sin gluten y bromeó con que había pasado tanto tiempo desde la última vez que había probado una tradicional que ya no podía distinguir si la nueva alternativa era buena o mala.

¿Qué hábitos modificó Matt Damon?

Además de modificar su dieta, el protagonista comparó la preparación con una temporada deportiva. Según explicó, la intensidad de los entrenamientos y el cumplimiento de objetivos diarios fueron similares a los procesos físicos que atravesó para las películas de Jason Bourne.

El apoyo de médicos y entrenadores fue decisivo para ordenar la alimentación, distribuir las sesiones de ejercicio y sostener el ritmo durante el rodaje. La combinación permitió que Matt Damon consiguiera la figura exigida para encarnar al héroe griego sin depender únicamente de una fuerte pérdida de peso.