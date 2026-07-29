Ni lavandina ni bicarbonato: el ingrediente que elimina las manchas amarillas de las remeras

Tres productos de la alacena de casa pueden ayudarte a eliminar las manchas amarillas de las remeras en minutos.

Las manchas amarillas de sudor en las remeras, especialmente en las blancas, pueden arruinar la prenda con el paso del tiempo. No solo aparecen en la zona de las axilas, sino que también modifican la textura de la tela y hacen que luzca envejecida. Por suerte, existe un truco casero que ayuda a eliminarlas utilizando ingredientes de casa.

Para ponerlo en práctica solo necesitás agua oxigenada, jabón blanco rallado y un chorrito de vinagre blanco. La combinación de estos ingredientes ayuda a blanquear las fibras, eliminar restos de desodorante y sudor, además de neutralizar los malos olores que quedan impregnados en la ropa.

El agua oxigenada, el jabón blanco y el vinagre son nuestros blanqueadores caseros aliados. Foto: Gemini IA Cómo aplicar esta mezcla para quitar las manchas amarillas Colocá la remera sobre una superficie plana y asegurate de que la zona de la mancha quede bien estirada.

Mezclá 2 cucharadas de agua oxigenada, 1 cucharadita de jabón blanco rallado y un chorrito de vinagre blanco hasta obtener una preparación homogénea.

Aplicá la mezcla directamente sobre la mancha amarilla, cubriéndola por completo.

Dejá actuar entre 10 y 15 minutos para que los ingredientes penetren en las fibras de la tela.

Frotá suavemente con los dedos o con un cepillo de cerdas suaves para ayudar a desprender la suciedad.

Enjuagá con agua fría y lavá la remera como de costumbre. En qué telas puede usarse este truco Es recomendable aplizar esta limpieza en prendas de algodón y en telas de colores claros, especialmente las blancas. Antes de aplicarla sobre toda la mancha, se recomienda probar una pequeña cantidad en una zona poco visible para comprobar que no produzca cambios en el color.