Los dos ejercicios de fuerza para hacer en casa y mantener las piernas fuertes después de los 60 años

Mantener las piernas fuertes después de los 60 años es clave para la autonomía diaria. Existen dos ejercicios de fuerza sencillos para hacer en casa.

El entrenamiento de fuerza en las piernas resulta fundamental para los adultos mayores. En esta etapa de la vida, conservar la musculatura del tren inferior permite realizar con autonomía las actividades cotidianas, como caminar, subir escaleras o levantarse sin sentir pesadez.

Para mantener la masa muscular, existen dos ejercicios sencillos que pueden realizarse en el hogar utilizando poco peso. No obstante, se aconseja consultar con un profesional de la salud antes de iniciar la rutina y suspender la actividad de inmediato ante cualquier molestia o dolor.

Peso muerto: el ejercicio que activa los glúteos y las piernas El primero es el peso muerto rumano. Para ejecutarlo, hay que pararse con los pies separados al ancho de las caderas y sostener un par de mancuernas frente al cuerpo, cerca de los muslos. Flexionando levemente las rodillas, se llevan las caderas hacia atrás manteniendo el peso bien distribuido en la planta de los pies. Se debe bajar el torso hasta sentir una suave tensión en los isquiotibiales, conservando la espalda recta en todo momento. Luego, se regresa a la posición inicial mediante la contracción de los glúteos.

El peso muerto con mancuernas es un ejercicio efectivo pero debés prestar atención para no sobrecargar la espalda. Shutterstock Sentadilla frontal para trabajar las piernas en profundidad El segundo ejercicio es la sentadilla frontal con mancuernas. En este caso, se sostienen las pesas a la altura de los hombros, manteniendo las palmas orientadas hacia adelante. A continuación, se realiza el movimiento de descenso simulando la acción de sentarse en una silla. Tras una breve pausa abajo, se vuelve a subir impulsando el cuerpo desde los talones hasta alcanzar la postura erguida.