Chau rigidez: los 3 ejercicios clave para rejuvenecer la cadera y el abdomen

Rejuvenecer la cadera y el abdomen es posible a través de un entrenamiento de fuerza enfocado en el core, con ejercicios que mejoran la estabilidad y el equilibrio.

El entrenamiento de fuerza es un aliado clave para fortalecer la musculatura y ralentizar los efectos del envejecimiento. Al alcanzar la edad adulta, es fundamental prestar especial atención al core y a los flexores de la cadera: los músculos situados en la parte frontal de la pelvis que permiten elevar las piernas y llevar las rodillas hacia el torso.

Contar con flexores de cadera fuertes transforma la movilidad integral del cuerpo. Existen ejercicios específicos para realizar en colchoneta o banco que ayudan a desarrollar estabilidad y equilibrio para facilitar las actividades de la vida cotidiana, utilizando el propio peso corporal o cargas muy livianas.

Los 3 ejercicios para fortalecer los flexores de cadera y el abdomen El primer ejercicio combina una sentadilla con empuje y curl de bíceps. Se inicia en posición de cuclillas, sosteniendo una carga liviana en cada mano. Luego, se apoyan los objetos en el suelo y se realiza un salto hacia atrás con ambos pies hasta alcanzar la posición de plancha alta. Desde allí, se vuelve a saltar con los pies hacia las manos para quedar en cuclillas y finalizar ejecutando un curl de bíceps llevando las cargas hacia los hombros.

La rutina de ejercicio para marcar cintura y abdomen. Unsplash El segundo movimiento son los abdominales en V. Para ejecutarlos, hay que recostarse boca arriba con las piernas extendidas y ligeramente despegadas del suelo. Sujetando un objeto ligero con ambas manos por encima de la cabeza, se contrae el abdomen para elevar simultáneamente el torso y las piernas hacia el techo. Tras una breve pausa cuando las manos y los pies se aproximan, se desciende de forma controlada a la posición inicial.