El ejercicio del ballet que fortalece las piernas y mejora el equilibrio en mayores de 50 años

A los 50 años, el ejercicio es clave para mantener la fuerza, cuidar los huesos y proteger el corazón. Los mejores movimientos combinan equilibrio y movilidad.

El ejercicio que mejora el equilibrio y fortalece el core.

El entrenamiento de fuerza es indispensable para mantener la musculatura tonificada y activa al alcanzar la edad adulta. Sin embargo, no siempre es necesario realizar rutinas complejas para poner el cuerpo en movimiento: a veces, un solo ejercicio resulta suficiente para marcar la diferencia.

En este sentido, los pliés —un movimiento básico del ballet clásico— son clave para tonificar las piernas y mantener una postura alineada. Esta disciplina no solo fortalece las pantorrillas, los glúteos y los muslos, sino que también estimula la concentración y el trabajo mental.

Los pliés se caracterizan por ser un ejercicio sencillo que no requiere equipamiento especial. De hecho, se pueden integrar a la rutina diaria realizando unas 20 repeticiones mientras cocinás o te lavás los dientes.

Un ejercicio de ballet puede fortalecer tus piernas en poco tiempo. Shutterstock Qué dice la ciencia sobre este ejercicio El interés en esta práctica tiene respaldo científico. Una investigación publicada en la National Library of Medicine analizó el creciente atractivo del ballet como una modalidad de ejercicio placentera para adultos de mediana y avanzada edad, destacando sus exigencias de fuerza muscular, coordinación y flexibilidad.

El estudio evaluó el impacto de esta disciplina en el equilibrio, la función física y el rango de movimiento en mujeres mayores de 50 años. Como resultado, los investigadores concluyeron que el ballet genera efectos positivos directos sobre la fuerza y la estabilidad corporal.