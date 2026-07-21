Ni bicicleta ni caminata: el ejercicio sin costo que revoluciona la salud cardiovascular
Descubre cómo un ejercicio milenario, a través de técnicas de respiración y meditación, beneficia el sistema circulatorio.
A medida que se suman años, la búsqueda de un entrenamiento que proteja las articulaciones y a la vez fortalezca la salud general es una prioridad. Los expertos en salud destacan un ejercicio accesible y con un impacto directo en el sistema circulatorio: el yoga.
El yoga tiene una capacidad para trabajar en simultáneo sobre el cuerpo y el sistema nervioso genera un estímulo de alta eficiencia que obliga al corazón a bombear de forma optimizada, incrementando la resistencia cardiorrespiratoria progresivamente.
El ejercicio que cuida el corazón
El impacto positivo del yoga en el corazón responde a una combinación de factores físicos y mentales. Por un lado, la práctica sostenida contribuye a relajar las paredes arteriales y atenuar la respuesta de "alerta" del sistema nervioso, algo especialmente favorable para personas con hipertensión leve o moderada.
Además, el trabajo en técnicas de inhalación consciente y meditación disminuye las pulsaciones en estado de reposo a la par que expande la capacidad pulmonar.
Esta práctica no exige cuotas de gimnasio ni equipamiento especial sino que se puede realizar en casa mediante rutinas guiadas o al aire libre en actividades grupales.
Respaldado por la ciencia
De acuerdo con investigaciones publicadas en la plataforma médica PubMed, la práctica constante de yoga no solo eleva la condición física y la percepción de bienestar, sino que reduce considerablemente los marcadores de estrés cardíaco.
Para maximizar sus efectos, los especialistas remarcan que el secreto no reside en lograr posturas complejas ni en exhibir gran flexibilidad, sino en mantener una correcta alineación corporal, concentración plena y una respiración controlada durante cada sesión.