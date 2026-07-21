Ni bicicleta ni caminata: el ejercicio sin costo que revoluciona la salud cardiovascular

Descubre cómo un ejercicio milenario, a través de técnicas de respiración y meditación, beneficia el sistema circulatorio.

A medida que se suman años, la búsqueda de un entrenamiento que proteja las articulaciones y a la vez fortalezca la salud general es una prioridad. Los expertos en salud destacan un ejercicio accesible y con un impacto directo en el sistema circulatorio: el yoga.

El yoga tiene una capacidad para trabajar en simultáneo sobre el cuerpo y el sistema nervioso genera un estímulo de alta eficiencia que obliga al corazón a bombear de forma optimizada, incrementando la resistencia cardiorrespiratoria progresivamente.

El ejercicio que cuida el corazón El impacto positivo del yoga en el corazón responde a una combinación de factores físicos y mentales. Por un lado, la práctica sostenida contribuye a relajar las paredes arteriales y atenuar la respuesta de "alerta" del sistema nervioso, algo especialmente favorable para personas con hipertensión leve o moderada.

El yoga es un ejercicio clave. Además, el trabajo en técnicas de inhalación consciente y meditación disminuye las pulsaciones en estado de reposo a la par que expande la capacidad pulmonar.

Esta práctica no exige cuotas de gimnasio ni equipamiento especial sino que se puede realizar en casa mediante rutinas guiadas o al aire libre en actividades grupales.