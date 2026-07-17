Lengua de suegra con flores: el cuidado que puede favorecer su aparición

Aunque la lengua de suegra suele cultivarse por sus hojas firmes y alargadas, también puede dar flores. El fenómeno es poco frecuente dentro de las casas y no existe un método que garantice su aparición, pero ciertos cuidados aumentan las posibilidades de que una planta adulta produzca una vara floral.

Su nombre botánico actual es Dracaena trifasciata, aunque todavía se la conoce como Sansevieria trifasciata. Cuando florece, desarrolla un tallo vertical cubierto de pequeños capullos blancos o verdosos. Las flores suelen desprender un perfume intenso, especialmente durante la noche. El Jardín Botánico de Misuri señala que aparecen sobre ejemplares maduros, habitualmente en primavera, pero advierte que son poco habituales en plantas de interior.

La lengua de suegra puede sobrevivir en habitaciones poco iluminadas, aunque tolerar la sombra no significa que ese sea el mejor entorno para florecer. Para estimular su desarrollo conviene colocarla cerca de una ventana donde reciba varias horas de luz natural indirecta. El sol suave de la mañana puede favorecerla, pero la exposición intensa de la tarde podría quemar sus hojas.

Una ubicación luminosa y estable permite que la planta acumule la energía necesaria para producir una vara floral. El Jardín Botánico de Chicago recomienda luz indirecta brillante y condiciones más bien secas. Los cambios deben realizarse de manera gradual: trasladar de golpe un ejemplar que estuvo durante meses en sombra hacia una ventana soleada puede provocar manchas o decoloración.

El exceso de agua es uno de los principales obstáculos. Antes de volver a regar, el sustrato debe encontrarse seco y la maceta tiene que contar con orificios que permitan eliminar el líquido sobrante. No conviene mantener agua acumulada en el plato ni mojar de manera constante el centro de las hojas. La Universidad Estatal de Carolina del Norte advierte que el riego excesivo puede causar pudrición de raíces.

Los períodos secos moderados forman parte del ciclo habitual de esta especie. Sin embargo, reducir el agua no significa abandonar la planta hasta que sus hojas se arruguen o pierdan firmeza. La frecuencia dependerá de la temperatura, la cantidad de luz y el tamaño del recipiente. Durante el invierno, cuando el crecimiento se vuelve más lento, los riegos deben espaciarse aún más.

Una maceta levemente ajustada también puede favorecer la aparición de flores en ejemplares adultos. Por eso, no es necesario trasplantarla todos los años. Debe cambiarse de recipiente cuando las raíces deformen o rompan la maceta, el sustrato se encuentre degradado o el drenaje deje de funcionar. Someterla a un confinamiento extremo puede debilitarla, por lo que no se aconseja provocar estrés severo con el único objetivo de obtener capullos.

Temperatura, fertilización y cuidados posteriores

La planta se desarrolla mejor en ambientes cálidos, sin corrientes frías ni cambios bruscos. Durante la primavera y el verano puede recibir una dosis suave de fertilizante equilibrado para plantas de interior. Aplicar cantidades excesivas no acelerará la floración: puede acumular sales en el sustrato, dañar las raíces y producir un crecimiento débil. Tampoco se necesitan productos especiales para flores.

Si aparece una vara, lo mejor es mantener la rutina de cuidados sin aumentar el riego. Las flores pueden generar pequeñas gotas pegajosas de néctar, algo normal en esta especie. Una vez finalizada la floración, el tallo podrá cortarse cerca de la base cuando se haya secado. La planta conservará sus hojas y continuará creciendo, aunque no necesariamente volverá a florecer al año siguiente.

La combinación más favorable incluye un ejemplar maduro, mucha claridad sin sol fuerte, sustrato drenante, riegos espaciados y una maceta proporcionada. Aun con esas condiciones, la floración sigue siendo imprevisible. Su ausencia no indica que la lengua de suegra esté enferma: una planta con hojas firmes, buen color y nuevos brotes puede encontrarse completamente saludable aunque nunca produzca flores.