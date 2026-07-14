Lengua de suegra: el truco para mantenerla verde durante todo el año

La lengua de suegra parece capaz de resistir casi cualquier descuido, pero existe un error doméstico que puede marchitarla en poco tiempo: regarla más de lo necesario. El verdadero truco para conservar sus hojas verdes durante todo el año consiste en esperar que el sustrato se seque antes de volver a agregar agua.

También conocida como sansevieria, su nombre botánico aceptado es Dracaena trifasciata. Se trata de una planta perenne originaria de zonas tropicales de África, reconocible por sus hojas rígidas, carnosas y terminadas en punta. Aunque soporta ambientes con poca luz y períodos de sequía, no es indestructible. Su principal debilidad aparece cuando las raíces permanecen húmedas durante demasiado tiempo.

En lugar de establecer un día fijo para el riego, conviene revisar el estado de la tierra. El método más sencillo consiste en introducir un dedo varios centímetros en el sustrato: si todavía se siente húmedo, hay que esperar. Solo corresponde regar cuando la mezcla se encuentra seca. En ese momento, se puede agregar agua hasta que salga por los orificios inferiores y retirar cualquier excedente acumulado en el plato.

Durante los meses fríos, cuando el crecimiento pierde velocidad, los riegos deben espaciarse todavía más . Iowa State University advierte que esta especie puede pasar semanas sin agua, mientras que la humedad constante favorece la pudrición de las raíces y el colapso de las hojas.

El recipiente debe contar con agujeros de drenaje y contener una mezcla liviana, como un sustrato para cactus o uno combinado con perlita. Una maceta cerrada o un cubremacetas con agua retenida impide que las raíces respiren y aumenta el riesgo de deterioro. La ubicación también influye en el aspecto de la planta.

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La lengua de suegra tolera rincones poco iluminados, pero suele crecer mejor en espacios con luz brillante e indirecta. El sol intenso del verano puede quemar sus hojas, por lo que no conviene exponerla de manera repentina junto a una ventana sin protección. La Royal Horticultural Society recomienda mantenerla por encima de los 10 °C y evitar tanto el exceso de humedad como las condiciones frías.

Qué revelan las hojas amarillas o blandas

Cuando las hojas empiezan a ponerse amarillas, pierden firmeza o se doblan desde la base, el problema suele estar debajo de la tierra. Estos síntomas pueden indicar exceso de riego y raíces dañadas. En ese caso, es necesario suspender el agua, retirar la planta de la maceta y revisar el sistema radicular. Las partes oscuras, blandas o con mal olor deben eliminarse con una herramienta limpia antes de colocar la planta en sustrato nuevo y seco. El exceso de humedad es una de las causas más frecuentes de pudrición en esta especie, según la guía de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Tampoco hace falta aplicar fertilizantes de forma permanente ni recurrir a café, cáscaras de frutas u otros preparados caseros. Una fertilización suave durante la etapa de crecimiento puede resultar suficiente, siempre sin superar la dosis indicada por el fabricante. Para conservar el brillo, basta con retirar el polvo de las hojas con un paño apenas húmedo. Con luz adecuada, buen drenaje y riegos definidos por la sequedad de la tierra, la lengua de suegra puede mantenerse firme y verde durante años.