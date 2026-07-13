Si tenés una hoja de lengua de suegra en casa, guardás un verdadero tesoro: cómo y por qué aprovecharla

Aunque resistente, la lengua de suegra requiere cuidados mínimos: riego solo cuando la tierra esté seca y una mezcla de sustrato con buen drenaje para evitar el exceso de humedad en sus raíces.

La lengua de suegra es una de las plantas más fáciles de cuidar y multiplicarla es un proceso mucho más sencillo de lo que muchos piensan. Si tenés una sola hoja caída o dañada, podés aprovecharla para reproducirla por esquejes, llenar macetas nuevas y adornar el interior de tu hogar sin gastar un centavo.

El primer paso consiste en cortar la hoja en varios pedazos de unos 3 a 4 centímetros de largo. Luego, se deben colocar estos fragmentos de forma vertical sobre una bandeja con piedritas o sustrato liviano. El secreto para que echen raíces es mantener la superficie ligeramente húmeda y ubicar la bandeja en un espacio cálido con iluminación indirecta.

En este punto es importante cargarse de paciencia, ya que las raíces y los primeros brotes pueden tardar entre 3 y 4 meses en aparecer. Sin embargo, una vez que logres este paso, los pequeños esquejes ya estarán listos para ser plantados de forma definitiva con sustrato adecuado en macetas pequeñas, donde continuarán su crecimiento.

Cómo utilizar las hojas de lengua de suegra en casa. Archivo Por qué cobró protagonismo la lengua de suegra Esta especie se convirtió en la estrella de las redes sociales debido a que es una planta de interior sumamente resistente, purificadora del aire y perfecta para principiantes en la jardinería que buscan sumarle frescura y estética a sus ambientes cotidianos. Según prestigiosos estudios de la NASA, la lengua de suegra tiene la capacidad de purificar el aire al eliminar toxinas dañinas del ambiente como el xileno, el tolueno y el formaldehído.

Para que crezca sana, sus cuidados son mínimos. La lengua de suegra necesita riego únicamente cuando la tierra esté completamente seca, ya que el exceso de agua es su peor enemigo.