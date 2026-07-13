Por qué los expertos en jardinería recomiendan poner azúcar en la lengua de suegra

Aficionados a la jardinería comparten un método para revitalizar la lengua de suegra usando azúcar una vez al mes.

La lengua de suegra se convirtió en la reina de los hogares. Se trata de una planta que sobrevive a casi cualquier descuido y purifica los ambientes. Ahora, se volvió viral un consejo de jardinería: echarle una cucharadita de azúcar a la tierra.

La recomendación de los que saben de jardinería Quienes defienden este truco casero se basan en ciertos procesos químicos reales, aunque a menudo los exageran. Al colocar azúcar en la maceta, ocurren algunos efectos. Por un lado, el azúcar aporta carbono, lo que activa a los microorganismos buenos de la tierra (como bacterias y hongos benéficos) que ayudan a descomponer la materia orgánica y facilitan la absorción de nutrientes.

Además, si la vida bacteriana sana se activa, la tierra puede volverse más suelta y aireada, un factor crucial para la Sansevieria, que detesta el suelo apelmazado y la humedad estancada.

Los expertos en jardinería aconsejan no pasarse con el azúcar. Muchos aficionados afirman que tras aplicar el endulzante, las hojas lucen más erguidas y con un verde más intenso, aunque esto responde más a observaciones domésticas que a estudios respaldados.

Los expertos en jardinería, sin embargo advierten que el azúcar de mesa (sacarosa) es un compuesto complejo que las plantas no absorben de forma directa, ya que ellas fabrican su propia glucosa mediante la fotosíntesis.