Seis árboles de Mendoza que brillan sin sus hojas

n invierno , las ramas desnudas de los árboles en Mendoza revelan una arquitectura única donde la luz resalta formas, texturas y colores que pasan desapercibidos en otras estaciones. Son los árboles que mejor demuestran que el paisaje mendocino también tiene belleza cuando parece descansar.

La mayoría de las personas asocia los árboles con la sombra del verano o los colores del otoño. Al desaparecer el follaje, cada árbol deja al descubierto la forma de su copa, el dibujo de sus ramas y la textura de su corteza, elementos que definen su verdadera personalidad.

Durante el invierno, las ramas desnudas permiten apreciar la arquitectura natural de cada árbol y redescubrir el paisaje urbano del Gran Mendoza.

Calles tradicionales , plazas y parques adquieren una estética diferente, dominada por líneas, transparencias y una luz invernal que acentúa cada detalle.

1. Plátano . Es el gran protagonista del invierno mendocino. Su corteza junto con su poderosa estructura de ramas, transforma avenidas enteras, como lo es la Emilio Civit.

Árboles como plátanos, fresnos, robles y olmos muestran en los meses más fríos una belleza diferente.

2. Fresno europeo . Sin hojas deja pasar mucha más luz y permite descubrir perspectivas urbanas completamente distintas.

3. Liquidámbar. Aunque es famoso por el intenso color rojo de su follaje otoñal, durante el invierno sorprende por la geometría casi perfecta de sus ramas y por el aspecto recto y limpio de su tronco.

4. Roble europeo. Sus ramas gruesas y retorcidas adquieren un protagonismo absoluto, especialmente durante las mañanas con niebla o escarcha.

5. Morera. Presente en muchas calles y plazas mendocinas, su ramificación fina crea un interesante juego de luces y sombras.

6. Álamo. Su porte vertical destaca aún más cuando desaparecen las hojas. En caminos rurales, fincas y acequias forma corredores visuales que acompañan el paisaje agrícola de Mendoza.

Mucho más que árboles sin hojas

Para los especialistas en paisajismo, un buen árbol debe resultar atractivo durante todo el año. En invierno, la belleza depende menos del color y más de la forma, la proporción y la textura.

Imagen de la calle Guardia Vieja de Luján de Cuyo. @mgsimonovich

También es el momento ideal para recorrer las calles arboladas en el que sin el follaje aparecen acequias, montañas y perspectivas urbanas que durante el verano quedan parcialmente ocultas.

@mgsimonovich

El invierno recuerda que los árboles no solo embellecen cuando están verdes. Incluso desnudos continúan definiendo el carácter y la belleza de Mendoza.