Los tres árboles perfectos para decorar un balcón chico y darle elegancia

Vivir en un departamento con balcón no es un impedimento para tener plantas y naturaleza en el hogar. Existen árboles que crecen muy bien en macetas y que hacen que los espacios se vean elegantes. Hay que saber elegir la especie correcta.

Con el sustrato adecuado y un riego correcto, estos ejemplares pueden crecer sanos durante años, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la decoración exterior.

Uno de ellos es el olivo que se consolidó como uno de los favoritos en el paisajismo urbano. Su atractivo radica en su tronco rústico y esculpido, sumado a un follaje de tonos grisáceos y plateados que aporta una estética orgánica y relajada.

El limonero es uno de los árboles que se da bien en macetas. Foto: SHUTTERSTOCK

Esta planta necesita muchas horas de sol directo y un sustrato con excelente drenaje, ya que no tolera el encharcamiento. Es una especie sumamente resistente que aporta distinción sin exigir demasiadas complicaciones.

La segunda opción es el limonero . Los cítricos en maceta pasaron de ser una rareza a un clásico de los departamentos modernos. El limonero es el rey indiscutido de esta categoría, ofreciendo un espectáculo visual y sensorial durante las cuatro estaciones.

Solamente requiere un contenedor profundo, una ubicación muy luminosa y riegos regulares pero controlados.

Por último, el crespón. Este árbol es la alternativa perfecta para quienes buscan un impacto visual a través de las flores. Su fisonomía compacta lo hace ideal para esquinas o espacios reducidos.

Durante los meses de calor, se cubre por completo de racimos florales en tonalidades que van desde el rosa intenso hasta el blanco o el violeta. En otoño, sus hojas cambian a tonos rojizos antes de caer, ofreciendo un dinamismo visual único a lo largo del año.