El secreto para picar cebolla sin lágrimas: métodos fáciles y efectivos

Cortar cebolla suele provocar lágrimas, pero existen métodos sencillos que ayudan a reducir la irritación y hacen la tarea mucho más cómoda.

Cuando se corta una cebolla, sus células se rompen y liberan distintas sustancias. Estas reaccionan entre sí y producen un gas que al llegar a los ojos provoca una leve irritación. Como respuesta, el organismo produce lágrimas para eliminar el compuesto. Aquí te explicamos cómo evitar que esto ocurra.

Uno de los métodos más efectivos consiste en enfriar la cebolla en la heladera durante unos 30 minutos antes de cortarla. La baja temperatura ralentiza las reacciones químicas que generan el gas irritante. También conviene utilizar un cuchillo bien afilado, ya que un corte limpio rompe menos células que uno realizado con un filo desafilado.

Cebolla Otra recomendación es trabajar en un lugar bien ventilado. Abrir una ventana o encender el extractor de aire ayuda a dispersar el gas antes de que llegue a los ojos. Algunas personas también colocan un ventilador pequeño apuntando hacia la tabla de cortar para alejar los vapores de su rostro.

Usar gafas protectoras ajustadas es otra alternativa eficaz. Aunque no es el método más cómodo para todos, crea una barrera física que impide que el gas entre en contacto con los ojos.

Por qué lloramos al cortar cebolla El factor lacrimógeno de la cebolla es un compuesto volátil llamado óxido de propanotial (o sulfóxido de tiopropanal). Se libera cuando el tejido de la cebolla se rompe al cortarla, liberando la enzima alinasa que reacciona con aminoácidos azufrados y la sintasa del factor lacrimógeno para producir este gas irritante.