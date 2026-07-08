El secreto de las empanadas más ricas para este 9 de Julio: los trucos que usan los cocineros

No hay celebración patria sin empanadas . Cada 9 de Julio , miles de familias argentinas se reúnen alrededor de la mesa para compartir uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional. Carne cortada a cuchillo, cebolla, comino, pimentón y una masa dorada forman parte de una receta que atraviesa generaciones y que, aunque parece simple, esconde varios secretos.

Detrás de una buena empanada no solo hay una receta, sino también técnicas que los cocineros respetan para lograr un relleno jugoso, una masa crocante y un equilibrio perfecto de sabores.

Los especialistas coinciden en que el corte elegido cambia por completo el resultado final. En lugar de utilizar carne picada, muchos cocineros prefieren carne cortada a cuchillo, ya que conserva mejor los jugos durante la cocción y aporta una textura mucho más agradable.

Los cortes más recomendados suelen ser roast beef, nalga, paleta o cuadrada, siempre retirando el exceso de grasa visible.

Uno de los errores más comunes es poner poca cebolla. La tradición argentina indica que una buena empanada debe tener abundante cebolla, ya que aporta humedad, dulzor natural y evita que el relleno quede seco.

La clave está en cocinarla lentamente hasta que se vuelva transparente, sin llegar a dorarla demasiado.

Las especias hacen la diferencia

Aunque cada provincia tiene su propia versión, hay algunos condimentos que nunca faltan.

Entre los más utilizados aparecen:

• Comino.

• Pimentón dulce.

• Pimienta.

• Ají molido.

• Orégano (en algunas recetas).

• Sal.

El secreto consiste en condimentar mientras el relleno aún está caliente para que los aromas se integren correctamente.

El relleno siempre debe descansar

Uno de los consejos más repetidos por los cocineros profesionales es preparar el relleno con varias horas de anticipación. Incluso muchos recomiendan dejarlo reposar toda la noche en la heladera. Este paso permite que la carne absorba los jugos de la cebolla y que los sabores se potencien antes del armado.

El toque que aporta más jugosidad

Si hay un ingrediente que distingue a las mejores empanadas argentinas es la grasa. Tradicionalmente se utiliza grasa vacuna para cocinar parte del relleno y también para pincelar la masa antes del horneado.

Quienes prefieren una versión más liviana pueden reemplazarla por manteca, aunque el sabor clásico cambia ligeramente.

Huevo y aceitunas: un clásico que sigue vigente

Una vez frío el relleno, llega el momento de agregar los ingredientes que no deben cocinarse demasiado.

Los más tradicionales son:

• Huevo duro picado.

• Aceitunas verdes.

• Cebolla de verdeo fresca.

En algunas provincias también se incorporan pasas de uva, mientras que en otras esta combinación genera un debate que se repite cada 9 de Julio.

Cómo lograr una masa perfecta

La masa debe mantenerse fría hasta el momento de utilizarla. Al armar las empanadas conviene no colocar demasiado relleno para evitar que se rompan durante la cocción.

El repulgue, además de decorar, cumple una función práctica: sella los bordes para que el jugo permanezca dentro. Antes de llevarlas al horno, un pincelado con huevo batido ayuda a conseguir ese color dorado tan característico.

¿Horno o fritas?

La respuesta depende de la tradición familiar. Las empanadas al horno ofrecen una masa más liviana y crocante, mientras que las fritas desarrollan un sabor más intenso y una textura inconfundible.

En ambos casos, la temperatura es clave: el horno debe estar bien caliente -alrededor de 220°C- para que la masa se cocine rápidamente sin perder los jugos del relleno.