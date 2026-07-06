Aprendé a preparar un rico estofado con esta receta perfecta para los días fríos

Nada como un estofado de carne bien calentino para cuando el termómetro no llega ni a los diez grados y no querés salir de casa. Para esta receta, la carne se cocina a fuego lento hasta que se desarme con el tenedor. Lo importante está en sellar la carne antes de agregar el líquido, ya que esa costra dorada es la que después se disuelve en la salsa y le da profundidad. ¡Manos a la obra!