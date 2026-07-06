Aprendé a preparar un rico estofado con esta receta perfecta para los días fríos
Aprendé a preparar un estofado casero con esta receta fácil, para esos días de bajas temperaturas con ganas de comer algo bien calentito.
Nada como un estofado de carne bien calentino para cuando el termómetro no llega ni a los diez grados y no querés salir de casa. Para esta receta, la carne se cocina a fuego lento hasta que se desarme con el tenedor. Lo importante está en sellar la carne antes de agregar el líquido, ya que esa costra dorada es la que después se disuelve en la salsa y le da profundidad. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
Para el estofado
- 800 g de carne de vaca para estofado (nalga, paleta o roast beef), en cubos grandes
- 2 cucharadas de harina 0000
- 2 cebollas, en gajos
- 2 zanahorias, en rodajas gruesas
- 2 papas medianas, en cubos
- 3 dientes de ajo, picados
- 1 lata de tomate perita (400 g)
- 500 ml de caldo de carne
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de tomillo fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Para el puré
- 1 kg de papas harinosas
- 100 g de manteca
- 1/2 taza de leche caliente
- Sal y nuez moscada
Paso a paso de la receta
- Secá los cubos de carne con papel absorbente. Salpimentá y espolvoreá con harina. En una olla grande a fuego alto, calentá el aceite. Sellar la carne en tandas, sin amontonar, hasta que esté dorada por todos los lados. Retirá y reservá.
- En la misma olla, bajá a fuego medio. Agregá la cebolla y las zanahorias. Cociná 8 minutos hasta que la cebolla esté transparente y dorada. Agregá el ajo y el tomillo, cociná 1 minuto más.
- Devolvé la carne a la olla. Agregá el tomate con su jugo, el caldo y el laurel. Llevá a hervor, tapá y cociná a fuego mínimo por 1 hora y media. Agregá las papas en cubos y cociná 30 minutos más hasta que todo esté tierno. La salsa debe haber espesado sola.
- Mientras tanto, herví las papas en agua salada hasta que estén muy tiernas. Escurrí, pisá con tenedor o agregalas partidas en cubos a la olla. En caso de querer el puré, agregá la manteca, la leche caliente, sal y nuez moscada. Batí hasta obtener un puré suave y sedoso.
- Emplatá una base generosa de puré caliente, con el estofado encima y la salsa por encima. ¡Y listo!