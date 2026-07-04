Receta para hacer unos ricos croissants caseros: crujientes por fuera y aireados por dentro

Los croissants parecen de pastelería profesional, pero se pueden hacer en casa con paciencia y una buena manteca. La clave está en el lamado, que es una masa de levadura que se pliega una y otra vez con capas de mantequilla fría, creando las hojas que se inflan en el horno y quedan crujientes por fuera y aireadas por dentro. Lo más importante en esta receta está en mantener todo frío, puesto que si la mantequilla se derrite, se mezcla con la masa y pierdes las capas. ¡Manos a la obra!