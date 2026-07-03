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Sopa de zapallo y jengibre: una receta imperdible para los días fríos

Disfruta de una reconfortante sopa de zapallo y jengibre, ideal para los días fríos. Una receta que combina dulzor y un toque picante para abrigar tu cuerpo.

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La sopa de zapallo es una deliciosa opción para el invierno. Foto: Shutterstock

La sopa de zapallo es una deliciosa opción para el invierno. Foto: Shutterstock

Para estos días fríos, esta sopa es como un abrigo en forma de plato. Para esta receta, el zapallo se hornea antes para concentrar su dulzor natural, y el jengibre le da un calor picante que se siente en la garganta y se extiende por el pecho. Servila con un chorrito de aceite de oliva, pimienta recién molida y pan tostado con manteca. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 kg de zapallo pelado y en cubos grandes
  • 1 cebolla, en gajos
  • 3 cm de jengibre fresco, rallado
  • 4 dientes de ajo, enteros con piel
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva extra virgen para servir
  • Semillas de zapallo tostadas para decorar (opcional)
Prepará una risa sopa caliente para estos días fríos.

Prepará una risa sopa caliente para estos días fríos.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 200°C. En una bandeja, mezclá los cubos de zapallo con la cebolla, los ajos, el jengibre rallado y el aceite de oliva. Salpimentá. Horneá 35-40 minutos hasta que el zapallo esté muy tierno y dorado en los bordes.
  2. Sacá los ajos del horno, pelalos y devolvelos. Transferí todo el zapallo horneado a una olla grande. Agregá el caldo caliente. Procesá con minipimer hasta obtener una crema tersa. Si está muy espesa, agregá más caldo o agua caliente.
  3. Llevá a fuego medio, agregá la manteca y mezclá hasta que se derrita. Probá de sal y pimienta. La sopa debe quedar sedosa, no aguada.
  4. Emplatá bien caliente. Rociá con aceite de oliva extra virgen, espolvoreá pimienta negra y semillas de zapallo tostadas si querés. Podés acompañár con pan tostado con manteca. ¡Y listo!

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