Sopa de zapallo y jengibre: una receta imperdible para los días fríos
Disfruta de una reconfortante sopa de zapallo y jengibre, ideal para los días fríos. Una receta que combina dulzor y un toque picante para abrigar tu cuerpo.
Para estos días fríos, esta sopa es como un abrigo en forma de plato. Para esta receta, el zapallo se hornea antes para concentrar su dulzor natural, y el jengibre le da un calor picante que se siente en la garganta y se extiende por el pecho. Servila con un chorrito de aceite de oliva, pimienta recién molida y pan tostado con manteca. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 1 kg de zapallo pelado y en cubos grandes
- 1 cebolla, en gajos
- 3 cm de jengibre fresco, rallado
- 4 dientes de ajo, enteros con piel
- 1 litro de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva extra virgen para servir
- Semillas de zapallo tostadas para decorar (opcional)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 200°C. En una bandeja, mezclá los cubos de zapallo con la cebolla, los ajos, el jengibre rallado y el aceite de oliva. Salpimentá. Horneá 35-40 minutos hasta que el zapallo esté muy tierno y dorado en los bordes.
- Sacá los ajos del horno, pelalos y devolvelos. Transferí todo el zapallo horneado a una olla grande. Agregá el caldo caliente. Procesá con minipimer hasta obtener una crema tersa. Si está muy espesa, agregá más caldo o agua caliente.
- Llevá a fuego medio, agregá la manteca y mezclá hasta que se derrita. Probá de sal y pimienta. La sopa debe quedar sedosa, no aguada.
- Emplatá bien caliente. Rociá con aceite de oliva extra virgen, espolvoreá pimienta negra y semillas de zapallo tostadas si querés. Podés acompañár con pan tostado con manteca. ¡Y listo!