Batatas al horno gratinadas: una de las recetas de cocina que siempre se terminan primero
Esta receta de batatas gratinadas destaca por su facilidad, bajo costo y versatilidad, perfecta para acompañar carnes o disfrutarse solas.
Las batatas al horno gratinadas son una de las recetas más reconfortantes para disfrutar como guarnición o plato principal. La dulzura natural de la batata se combina con una cubierta de queso dorado y cremoso que crea un contraste de sabores irresistible y una textura que conquista desde el primer bocado. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación destaca por ser sencilla, económica y muy rendidora. Prepararás unas batatas tiernas por dentro, gratinadas por fuera y con un sabor perfecto para acompañar carnes, pollo o simplemente disfrutar solas.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 3 batatas medianas
- 200 ml de crema de leche
- 200 gr de queso mozzarella rallado
- 50 gr de queso parmesano rallado
- 1 diente de ajo picado
- 20 gr de manteca
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Perejil picado para decorar (opcional)
Pasos
- Precalentá el horno a 200 °C. Pelá las batatas y cortalas en rodajas finas de aproximadamente medio centímetro.
- Enmantecá una fuente para horno y frotala con el ajo picado para darle más sabor.
- Acomodá una capa de batatas, condimentá con sal, pimienta y nuez moscada, agregá un poco de crema de leche y espolvoreá parte de la mozzarella. Repetí el procedimiento hasta completar la fuente.
- Terminá con el resto de la mozzarella y el queso parmesano.
- Horneá durante 40 a 45 minutos, hasta que las batatas estén tiernas y la superficie quede bien gratinada y dorada.
- Dejá reposar 5 minutos antes de servir y decorá con perejil picado si lo deseás.