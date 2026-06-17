Antonela Roccuzzo estuvo con sus hijos alentando a Messi en Kansas: su emotivo posteo tras las lágrimas de Leo

En una noche soñada con la Selección argentina, Lionel Messi contó con el apoyo de Antonela Rocuzzo y de Thiago, Mateo y Ciro en el estadio.

La Selección argentina, de la mano de un impecable Lionel Messi, tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. Con un espectacular hat-trick del mejor jugador de todos los tiempos, la vigente campeona del mundo se impuso este martes por la noche por 3-0 sobre Argelia en Kansas City.

La Pulga le regaló a 47 millones de argentinos, y a todos los fanáticos a lo largo y ancho del planeta, una nueva clase magistral de fútbol. Y para ello contó con una inspiración especial en las gradas, puesto que Antonela Roccuzzo y sus tres hijos estuvieron alentándolo en el Arrowhead Stadium.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras el debut de Argentina Posteo Antonela Roccuzzo Anto Roccuzzo compartió una tierna postan en Instagram. Captura @antonelaroccuzzo "¡¡¡Vamoooos, Argentina!!! ¡Con vos siempre, Leo! ¡Sos increíble!", escribió la compañera de vida del 10 en un emotivo posteo que compartió en su cuenta de Instagram, en el que subió también alguna tiernas postales de ella junto a Thiago, Mateo y Ciro, las cuales generaron furor en redes.

Sin duda, el apoyo Anto Roccuzzo, sus hijos de sus seres queridos es vital para el astro rosarino, que jugó este encuentro con una importante carga emocional en sus espaldas por una delicada situación de salud familiar, y que lo llevaron a romper en llanto tras marcar su primer gol.

Las lágrimas de Messi tras el 1-0 a Argelia Las lágrimas de Messi tras su golazo ante Argelia ESPN "Las lágrimas fueron cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros, porque estuvieron al lado mío, como siempre, dándome mucha fuerza para que esté bien", explicó Messi al respecto luego del partido.